EOK premeeris purjetamise mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid

Eesti Olümpiakomitee premeeris 2020. aastal mitteolümpiaaladel maailmameistriks ja Euroopa meistriks tulnud sportlasi kogusummas 26 000 euroga, samuti pälvisid preemia sportlaste treenerid.

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas tunnustust sportlastele ja nende treeneritele. „EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja me seisame ka mitteolümpiaalade eest. Meie sportlased on näidanud, et neil on väga suur võitlusvaim ning nad suudavad ka sellisel keerulisel ajal võita Eestile medaleid,“ rääkis Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid saab EOK premeerida täitevkomitee otsusega rahaliste võimaluste olemasolul.

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi järgnevalt:

Erik Aaslav-Kaasik (Tallinna VMK), veemootorispordi maailmameister klassis F-125 – 3000 eurot

Tiia Kaare (Bonsuna HC GYM), kulturismi ja fitnessi maailmameister naiste bodyfitnessis kuni 158 cm – 3000 eurot

Boris Ljubtšenko (Black Team Estonia), purisuusatamise purjelauakelkude GPS kiirussõidu maailmameister – 3000 eurot

Raigo Piho (Võsu Surfikool), purisuusatamise lohede GPS kiirussõidu maailmameister – 3000 eurot

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu Euroopa meistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi järgnevalt:

Karel Kutsar (Sõmerpalu MK), motokrossi Euroopa meister klassis EMX-Open – 2000 eurot.

Mattias Reinaas (Kohila MK), veemootorispordi Euroopa meister klassis SKI GP2 – 2000 eurot

Kärol Soodla (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi Euroopa meister klassis GT-30 – 2000 eurot

Rene Suuk (Tallinna VMK), veemootorispordi Euroopa meister klassis OSY-400 – 2000 eurot

Piibe Tammemäe (SK 100) ja Hannula-Katrin Pandis (OK Ilves), orienteerumise Euroopa meistrid naiste rogainis – kokku 3000 eurot

Timmo Tammemäe (SK 100) ja Sander Linnus (OK Peko), orienteerumise Euroopa meistrid meeste rogainis – kokku 3000 eurot

Sportlaste treenerid saavad preemiat järgnevalt:

Piho treener Kert Karus (EKR 4) – 1500 eurot

Ljubtšenko treener Jaak Lukk (EKR 6) – 1500 eurot

Aaslav-Kaasiku ja Suuki treener Ahto Aaslav-Kaasik (EKR 6) – kokku 3000 eurot

Soodla treener Üllar Põvvat (EKR 7) – 1000 eurot

Tammemäe ja Linnuse treenerid Piibe Tammemäe (EKR 6) ja Kenny Kivikas (EKR 6) – kokku 1500 eurot

Tammemäe ja Pandise treenerid Vallo Vaher (EKR 7) ja Kenny Kivikas (EKR 6) – kokku 1500 eurot

Reinaasi treener Rainer Nikiforov (EKR 3) – 1000 eurot

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.

Eesti spordi katusorganisatsioonina seisab Eesti Olümpiakomitee ausa mängu põhimõtete ja olümpiaväärtuste eest. EOK tagab tippsportlaste ettevalmistuse ja osalemise tiitlivõistlustel, viib ellu noorsportlastele suunatud järelkasvuprogramme ning suurendab positiivsete eeskujude kaudu liikumisharrastuse kandepinda. EOK tööd toetavad suures osas Eesti ettevõtted. EOK sponsorid on Paf, Coop, ERGO, JCDecaux, Monton, NIKE, Olympic Casino, Sportland, Toyota ja USS Security.

Allikas: Eesti Olümpiakomitee