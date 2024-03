EOK ja Kultuuriministeerium tänasid ja tunnustasid Eesti spordi toetajaid

Selgusid „Spordisõber 2024“ laureaadid

Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid pidulikul tänuüritusel välja „Spordisõber 2024“ aunimetuse pälvinud ettevõtted ja eraisikud: Amserv, Cronimet, Lenne, LHV, Piletilevi, Ramirent, Rõngu Pagar, Valga Puu, Even Tudeberg, Vallot Mangus.

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt Tallinna Teletornis üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Kultuuriminister Heidy Purga tunnustas kõiki ettevõtteid ja inimesi, kes on panustanud Eesti sportlastesse ja sportlikku Eestisse. „On suur rõõm, et sporti jõuab üha enam eraraha. Tänan kõiki spordisõpru, kellest paljud on juba aastaid toetanud meie sportlasi, spordisündmuste korraldajaid ning liikumisharrastuse edendamist. Väikeses riigis, nagu seda on Eesti, peame panustama koos ja ühiselt, sest spordi, meie riigi ühe olulise visiitkaardi, toetamine on meie ühiskonna ühine vastutus,“ ütles minister.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on Spordisõber tänuväärne ettevõtmine, sest tunnustust vajavad tegelikult kõik need, kes sporditegijatele õla alla panevad. „Sügav kummardus teile kõigile, kes leiavad enda hinges koha, et sporti toetada ja kaasa elada,“ ütles Sõõrumaa.

Spordisõbra laureaat, Amservi tegevjuht Rene Varek ütles, et ettevõtjad ei toeta sporti tunnustuse pärast. „Pai saada on alati väga meeldiv, aga veelgi vahvam ja emotsionaalselt rahuldustpakkuvam on näha rõõmsate silmadega naerusuiseid noori sportlasi. Aitäh selle tunnustuse eest!“

Spordisõber 2024 laureaadid on:

Amserv (esitaja Eesti Jahtklubide Liit) – Amservi kindlale panusele saavad täna toetuda kaheksa erinevat jahtklubi, purjeseltsi, – kooli ja – tiimi üle Eesti. Nad ise ütlevad – “Purjetamine on osa Amservi DNA-st!”

„Spordisõber“ on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt 2019. aastal ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.

Ürituse fotod saab alla laadida siit: https://photos.app.goo.gl/sTqPoZw4WY6F6nxv8 (Autor: Erlend Štaub/EOK)