Emirates Team New Zealand alistas Luna Rossa ja võitis Ameerika Karika

Kuninglik Uus-Meremaa Jahtklubi võitis teist korda järjest purjetamise suurima auhinna. Koduvetel Aucklandis purjetades kihutasid nad eest Itaalia Luna Rossal ja jätsid viimase sõidu võiduga karika enda valdusesse.

Ameerika Karika võitja saab enda valdusse vanima rahvusvahelise rändkarika, millele siiani järjepidevalt võisteldakse. Esimene Ameerika Karika võistlus toimus aastal 1851 Ühendkuningriigis võidusõiduna ümber Isle of Wighti saare. Ameerika Karikas peetakse match race’i süsteemis ehk turniiri põhimõttel. Korraga on rajal kaks jahti ning sõidu võitja saab punkti. Detsembris alanud eelvõistlusel selgitasid tiitlipretendendid omavahel välja parima väljakutsuja. Finaalist jäid välja New Yorki jahtklubi American Magic ning Ühendkuningriigi Ineos Team UK. Võitjana jõudis finaali Itaalia Luna Rossa Prada Pirelli Team, kes oli täna lõppenud finaalvõistlusel vastamisi tiitlikaitsja Emirates Team New Zealandiga.

Uus-Meremaa meeskonnale oli tänane võit järjest teine ja kokku neljas alates esimesest karikavõidust 1995. aastal. Uus-Meremaa on nüüdseks võitnud karika 1995. aastal San Diegos, 2000. aastal Aucklandis, 2017. aastal Bermudal ja 2021. aastal Aucklandis, olles seega viimase kolmekümne aasta edukaim Ameerika Karika meeskond.

Peter Burlingule, Team New Zealandi 30-aastasele roolimehele, oli võit samuti järjest teine, lisandudes tema seni võidetud üheksale maailmameistri tiitlile ning olümpia kuld- ja hõbemedalitele. Burling ütles peale võitu, et „See tähendab tervet maailma meile ja kogu tiimile.”

Ameerika Karika finaalis oli võitmiseks tarvis seitset sõiduvõitu ning võistluse murdepunktiks võib lugeda esmaspäeva, kui Uus-Meremaa sai kirja kaks sõiduvõitu ning jõudis kokku viie võiduni. Teisipäeval said nad kuuenda võidu ning tänane sõiduvõit tähendas 7-3 finaalvõistluse võitu Itaalia üle.

Eesti olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on Ameerika Karikas nii-öelda „kõige-kõige” võistlus rajapurjetamise maailmas. „Eriliseks teeb selle ajalooline prestiiž. Ameerika Karikas on alati olnud tehniliste uuenduste eestvedaja. Platvorm meelitab ligi maailma paremaid purjetajaid, sealhulgas neli Uus-Meremaa olümpiakoondise purjetajat. Jaht on väga tugevat füüsilist vormi nõudev ja siin on olümpiapurjetajatel suur eelis teiste ees. Võistlus oli suhteliselt hea näide sellest, et kiirem jaht võidab ning targemad taktikalised valikud üksi ei vii võiduni. Olümpiapurjetamises on palju erinevaid klasse, kuid Ameerika Karikal on neist erinevatest klassidest paremad tiimides kohal.”

Kiwide võit lõpetas ühe ajaloo ebatavalisima Ameerika Karika alates võistluse algusest aastal 1851. Selleaastased sõidud peeti ilma suurte pealtvaatajate hulkadeta seoses karmide koroonapiirangutega Uus-Meremaal, kus riigipiirid olid välismaalastele suletud. Lisaks muudeti mitmel korral võistluste ajakava, et olla vastavuses hetkel riigis kehtivate koroonareeglitega.

Võistlevad jahid olid sel korral selgelt erinevad kui varasematel regattidel. Selleaastasel Ameerika Karikal võisteldi täiesti uues jahiklassis: 75-jalased veealustel tiibadel purjetavad ühekerelised jahid, mis vee ja lainete kohal hõljudes on suutelised arendama kiirust kuni 30 m/s. See tähendab, et jahid mitte ei uju vee pinnal vaid kihutavad selle kohal.

Jimmy Spithill, Luna Rossa roolimees ütles peale tänast otsustavat sõitu vastasmeeskonna kohta vaid kaks sõna „väljateenitult tšempionid.”

Esimese kuue finaalsõidu jooksul oli võidu skeem sarnane: võida start ja sa võidad sõidu. Kõigis neis sõitudes võitis sõidu esimesena stardiliini ületanud jaht. Suures plaanis draama-vaba võistlus näitlikustas mõlema meeskonna suurepärast paadivalitsemise oskust ja head jahitehnilist ettevalmistust, aga sundis ka mõttele, et sõidud on igavad.

Muutus toimus esmaspäeval, kui tuuled muutusid ebastabiilsemaks. Nendes muutlikes oludes oli Uus-Meremaa paatkond see, kes suutis stardi kaotuse järel tagant tulles mõlemad sõidud võita ja välja jõuda sõitude seisuni 5-3. Kiwid lisasid teisipäeval seeriasse kuuenda võidu, olles seega karikavõidust vaid ühe võidu kaugusel.

„Meie tiim on samas olukorras olnud varemgi,” ütles Burling triumfist ühe võidu kaugusele jõudmise järel. „Me lihtsalt tahame pidevalt paremaks saada ja areneda ning oleme põnevil järgmise sõidu ootuses.”

Teisipäeval ei saadud vaikiva tuule tõttu teist sõitu purjetada ja nii oli Luna Rossa teist päeva järjest võiduta jäänud. Meeskonna teine roolimees Francesco Bruni ei leidnud oma meeskonna purjetamises ühtki viga. Uus-Meremaa jaht oli lihtsalt pisut kiirem olnud. Ta lisas: „Me tõesti purjetasime fantastiliselt hästi ja mingeid etteheiteid ei ole.”