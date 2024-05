EJLi avamerepurjetamise karikasarja asusid juhtima Forte, Vesileenu ja Kalevi Jahtklubi

11.-12. mail toimus Pirital Eesti Jahtklubide Liidu avamerepurjetamise karikasarja esimene etapp – E4 karikarikavõistlus. E4 karikavõistluse näol on tegemist Kalevi Jahtklubi pika ajalooga lühirajavõistlusega, mis on purjetajate seas populaarne hooajaalguse mõõduvõtt, kus oma uue hooaja vormi testida. Kahepäevase võistluse esimesel võistluspäeval said purjekad end proovile panna puhanguti enam kui 10 m/s puhunud tuules, mis päädis nii mõnegi paadi jaoks materiaalse kahju ja kahe paatkonna jaoks ka protestiruumis õigluse jalule seadmisega. Kahe päeva jooksul peeti kokku seitse võistlussõitu.

Suurte jahtide arvestusgrupis (CDL suurem kui 8,5) osales kokku 8 võistkonda, sh Soome tippvõistkond Mercedes Benz, kes võistluse ka võitis. Kuivõrd aga välisvõistlejad Eesti avamerepurjetamise karikasarja arvestusse ei lähe, asus suurte jahtide arvestuses karikasarja juhtima E4 võistlusel teise koha saanud jaht Forte kapten Jaak Jõgi juhtimisel. Karikasarja teise koha haaras jaht Shadow (kapten Harles Liiv) ja kolmanda koha jaht Brigitta-X (kapten Aleksandr Karboinov).

Väikeste jahtide arvestusvõistlusgrupis (CDL väiksem kui 8,5) osales 3 võistkonda Kalevi Jahtklubist ja kolm võistkonda jahtklubist Dago. Läbi kahe võistluspäeva pidasid esikoha nimel tulist võitlust jaht Vesileenu (kapten Imre Marmor) ja jaht Bellatrix (kapten Rauno Pielberg). Võistluse kokkuvõttes tekkis kahe paadi vahel harvajuhtuv punktivõrdsus – mõlemad paadid said ühe palju karistuspunkte, kusjuures mõlemad saavutasid võistlussõitudest kolm esikohta ja kolm teist kohta. Kokkuvõttes saavutas võistlusel esikoha ja asus avamerepurjetamise karikasarja juhtima jaht Vesileenu, kuna vastavalt purjetamise võistlusreeglitele määrab seeria punkti- ja kohavõrdluse korral paremusjärjestuse viimane võistlussõit, kus Vesileenu Bellatrixi edestas. Avamerepurjetamise karikasarjas asus kolmandat kohta hoidma E4 karikavõistlusel kolmanda koha saanud jaht Faro (kapten Neeme Külm).

Esmakordselt Eesti avamerepurjetamise karikasarja ajaloos, selgitatakse tänavu ka parim jahtklubi, seda nii suurte kui väikeste jahtide arvestuses. Parim jahtklubi selgub iga jahtklubi kolme parima paatkonna punktide summeerimisel. Karikasarja esimese etapi järgselt asus nii suurte kui väikeste jahtide arvestuses seeriat juhtima Kalevi Jahtklubi. Teisel kohal on Jahtklubi Dago.

Eesti Jahtklubide Liidu Avamerepurjetamise Karikasari jätkub 14.-16. juunil, mil samaaegselt toimub üle Eesti kolm karikasarja etappi – Baltic Offshore Week Tallinnas, Abruka regatt Saaremaal ja Dago regatt Hiiumaal. See tähendab, et purjetajad saavad ise valida, millisele karikasarja etapile nad punkte püüdma lähevad.

Eesti avamerepurjetamise karikasarja punktiseis ja sarja juhend on nähtavad: https://www.puri.ee/ejl-avamerepurjetamise-eesti-karikas/

Kokkuvõte: Rait Riim

Pildid: Gerli Tooming