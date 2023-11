EJL lõpetas hooaja piduliku aktusega, selgusid aasta parimad

Pühapäeval 26. novembril kogunes ligi kakssada purjetamises tegevat külalist Pärnu maantee ääres asuvasse Amservi Järve esindusse, Eesti Jahtklubide Liidu hooaja lõpetamisele ja parimate tunnustamisele.

Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper sõnas, et tal on hea meel näha, et meie noorte hulgas kasvab tulevasi olümpialootusi, kellele seadis eeskujuks SSL Team Estonia, kes võistlesid äsja purjetamise maailmakarikale. Lisaks avaldas Vapper heameelt, et Eesti küll väikse riigina on purjetamises silmapaistev ja nii saime taaskord õiguse korraldada avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused aastal 2025, mis on võrdlemisi haruldane, sest alles 2021 aastal seda Tallinnas korraldati.

Hooaja lõpuaktusel tänati ja tunnustati eriliste teenete eest Eesti purjetamisse panustanud ettevõtteid ja inimesi, ning anti üle Eesti Olümpiakomitee teenetemärgid pikaaegsetele treeneritele ja valdkonda edasi viinutele.

Ants Haavel – EJL teenetemärk RS paadiklassi Eestisse toomise ja arenamise eest. Ants Haavel on Eesti purjetamisringkondades tuntud kui RS paadiklassi eestvedaja. See moderne ja maailmas järjest enam populaarsust koguv paadiklass on tänaseks Eestis tuttav ja peaaegu igas jahtklubis igapäevaselt kasutuses. RS Aerode Eesti meistrivõistlustel oli stardis ligi 20 purjekat, kes omavahel mõõtu võtsid.

Eesti Olümpiakomtee teenetemärgid, pikaajalise ja kaaluka panuse eest eesti purjetamisse, said:

MARIA VEESSAAR, OTT KALLAS, OTT EPNER, MATI HOOL, AIVAR KAJAKAS, FREDI KEERT, VIKTOR UMB, KRISTIINA KLAOS, UKU KUUSK, JAAK LUKK, MILVI MARTIN, MART MEIEL, REIN OTTOSON, RAIVO RANDMÄE.

Aasta parimad

Peol said tunnustatud 2023 aasta parimad sportlased, purjetamises tegevad inimesed ja silmapaistvamad teod.

AASTA PURJETAJA – KATARIINA ROIHU

AASTA MEESKOND – SUGAR 3

AASTA VÕISTLUSAMETNIK – TORMI JÕGI

AASTA ÜLLATAJA – MIA MARIN LILIENTHAL

AASTA JÄÄPURJETAJA – MIHKEL KOSK

AASTA TEGU – ADMIRAL BELLINGSHAUSEN

AASTA TREENER – ELISE UMB

Hooaja lõpuaktusel autasustati Garmin purjetamise võistlussarja parimaid sportlasi.

Kevadel alanud ja sügisel lõppenud võistlussarjas toimus kokku kaheksa regatti üheksas paadiklassis.

Parimaid tulemusi tegi Optimist paadiklassis sel aastal Kalev jahtklubi sportlane Alexander Eberle, kes tuli hooaja üldarvestuses esikohale. Zoom 8 arvestuses oli see hooaeg edukas Rein Ottosoni Purjespordikooli õpilasele Elisabeth Ristmetsale, kes võitis klassi üldarvestuses ja tüdrukute arvestuses mõlemas esikoha.

ILCA 4 paadiklassis võitis noormeeste arvestuses esikoha Pärnu jahtklubi sportlane Andrias Sepp ja neidude arvestuses oli parim Saaremaa Merispordi seltsi kasvandik Meribel Vahstein.

ILCA 6 paadil ei olnud sel aastal Tallinna jahtklubi esindavale Katariina Roihule vastast. Katariina oli sel aastal parim U19, U21 ja üldarvestuses.

Karl-Martin Rammole ILCA 7 paadil vastast ei ole, nii võitis Rammo meeste arvestuses esikoha ka sel aastal. U21 arvestuses saavutas esikoha Karlis Junkers.

RS Aerol oli sel aastal edukaid Saaremaalt Liina Kolk, kes võitis nii üldarvestuses kui ka naiste arvestuses esikoha.

RS Feval kuulub poodiumi kõrgeim aste Uku Kuuse purjespordikooli ja Kuusalu jahtklubi esindavatele noortele ning sel aastal ka samas paadiklassis tüdrukute maailmameistriks tulnud tandemile Mia Maria Lipsmäele ja Sandra Siniveele.

Tallinn Jahtklubi noored Juta Koov ja Maria Aleksandra Vettik olid 29er paadiklassis konkurentidele kättesaamatud ja saavutasid esikoha U19, U19 tüdrukud ja üldarvestuses.

49er paadil olid kiireimad Helen Ausman ja Helen Pais, võites Garmin purjetamise võistlussarjas sel aastal esikoha 49er ja FX arvestuses.

Kõiki autasustauid saab vaadata siit: EJL hooaja lõpuaktus

Eesti purjetamises oli edukas hooaeg. See kõik sai võimalikuks tänu headele toetajatele ja aktiivsetele inimestele:

Pille Tamm – Meresõber POP-Up Merekool juht

Külli Haav – Parapurjetamise eestvedaja

Kaidor Kahar – Mere kutse podcast eestvedaja ja saatejuht

Lions Club – toetus purjetamisele

Alfons Hakanas – toetus purjetamisele

Jakari Marine – toetus purjetamisele

Go Travel – toetus purjetamisele

Eesti Paralümpiakomitee – toetus purjetamisele

Tallinna Spordikool – toetus purjetamisele

Eesti Kultuurkapital – toetus purjetamisele

Eesti Olümpiakomitee- toetus purjetamisele

Meie eriline tänu ja tunnustus Amservile ja teie meeskonnale suurepärase võõrustamise eest! Südantsoojendav vastuvõtt ja toetus!

Amserv on läbi aastate Eesti purjetamist toetanud. Mitmete jahtklubide noored jõuavad võistlustele ja laagritesse turvaliselt ja kindlalt kohale tänu teie Toyota bussidele. Lisaks panustab Amserv avamerepurjetamisse Muhu Väina regati ja Kalevi jahtklubi kolmapäevakute läbi.