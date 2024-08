EJL AVAMEREPURJETAMISE KARIKASARI LÄHENEB LÕPUSIRGELE

Eesti Jahtklubide Liidu poolt korraldatavas võistlussarjas Avamerepurjetamise Eesti Karikas on jäänud purjetada veel neli viimast etappi. Enamikus võistlusklassides käib poodiumikohtade eest tihe rebimine.

Suurte jahtide võistlusklassis juhib edetabelit tänavu Muhu väina regati võitnud ja värskelt ORC Euroopa Meistrivõistlustel neljandaks tulnud Amserv Toyota Sailing Team Kalevi Jahtklubist kapten Margus Žuravljov juhtimisel. Edu jälitajate – jahtide Shadow, Katariina II ja Jazz – ees ei ole aga kuigi suur, mistõttu võib pidada tõenäoliseks, et suurte jahtide võistlusklassis selgub tänavune parim alles septembris toimuval võistlussarja viimasel etapil, milleks on Tallinna meistrivõistlused lühirajal. Kokku on suurte paatide edetabelis punkte saanud 36 võistkonda.

Väikeste jahtide arvestuses on teistelt eest ära rebinud Jahtklubi Dago lipu all seilav Bellatrix kapten Rauno Pielberg juhtimisel. Küll käib aga tihe võitlus sarja hõbemedalile. Enne viimaseid etappe hoiab teist kohta jaht Vesileenu (Kalevi Jahtklubi) ja kolmandat kohta jaht Liliann (Saaremaa Merispordi Selts). Väikeste paatide edetabelis on punkte saanud 46 võistkonda.

Esmakordselt Eesti avamerepurjetamise karikasarjas selgitatakse tänavu ka parim jahtklubi, seda nii suurte kui väikeste jahtide arvestuses. Parim jahtklubi selgub iga jahtklubi kolme parima paatkonna punktide summeerimisel. Suurte paatide jahtklubide võistlusklassis on 231 punktiga teistelt eest ära rebinud Kalevi Jahtklubi, teine on Pärnu Jahtklubi (143 punkti) ja kolmas Jahtklubi Dago (97 punkti). Väikeste paatide jahtklubide arvestuses on edetabeli seis aga äärmiselt tasavägine – edetabelit juhib Jahtklubi Dago (100 punkti), teine on Kalevi Jahtklubi (97 punkti) ja kolmas Saaremaa Merispordi Selts (83 punkt).

Võistlussari jätkub eeloleval nädalavahetusel, mil samal ajal stardivad nii Pärnust kui Kuressaarest Ruhnu regati nime kandvad võistlused.

Avamerepurjetamise Eesti Karikas on Eesti Jahtklubide Liidu poolt 2008. aastal ellu kutsutud võistlussari, mille eesmärk on populariseerida avamerepurjetamist, võistlusspordi regionaalset arengut ning Eesti purjetajate osalemist välisvõistlustel. Tänavune karikasari koosneb üheteistkümnest üle Eesti toimuvast osavõistlusest ning lisaks lähevad arvestusse iga paadi kahe parima välisvõistluse tulemused. Tutvu karikasarja juhendi ja edetabeliga aadressil https://www.puri.ee/ejl-avamerepurjetamise-eesti-karikas/

Tekst: Rait Riim