Eile oli eelviimane RS Tera MMi võistluspäev 

RS Tera maailmameistrivõistlused 2024 Taanis on jõudmas lõpusirgele, kuid võistlus käib endiselt täie hooga ja homme ootab ees viimane võistluspäev. Eesti purjetajatele on see olnud edukas ja meeldejääv sündmus, kus on saadud suurepäraseid tulemusi.

Pärtel Orusalu (UKP) on RS Tera Pro klassis saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi, sealhulgas ühe sõidu võidu ja mitmeid kolmandaid kohti. Praegu hoiab ta üldarvestuses kõrget 5. kohta, olles võistlussõitudes saavutanud järgmised tulemused: 6, (17), 3, (16), 10, 6, 5, 1, 3. Trinette Välisson (SMS) on samuti näidanud muljetavaldavat stabiilsust ja suutnud ühe sõidu lõpetada kolmandal kohal. Tema tulemused on viinud ta üldarvestuses 8. kohale: 4, 13, (17), 7, 17, 8, (58) UFD, 3, 5. RS Tera Sport klassis on Eesti esindatud Georgi Gavrilovi (NJJK) poolt, kes on üldarvestuses 28. kohal, ja Viktor Korotkovi (MPSK) poolt, kes on 30. kohal. Lisaks on Alisa Petrova (MPSK) klassis 31. kohal. Kõigi nende sportlaste sooritused on olnud tugevad ja pühendunud. Viimane võistluspäev on veel ees, ja ootame põnevusega, millised tulemused see kaasa toob. Eesti purjetajad on juba teinud suurepäraseid saavutusi ning loodetavasti saavad nad lõpetada võistluse sama edukalt.