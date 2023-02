Pärnu jääpurjetaja Mihkel Kosk jääpurjetamise Euroopa meistrivõistluste hõbe!

Jääpurjetamise Euroopa meistrivõistlused said tänasega selleks aastaks läbi. Eestlaste skooriks on 1 kulla, 2 hõbe ja 1 pronks

Pühapäeval, 18.02 alanud võistlus tõi endaga kaasa juba teisel päeval asukohamuutuse. Lätis olid jääolud niipalju halvenenud, et seal 109 jääpurjetajaga võistluse pidamine ei olenud võimalik. Nii võeti vastu otsus minna Leetu Kertuoja järvele. Teisipäeval oldi valmis minema jääle, toimus tehniline kontroll, paadid olid lahti pakitud aga siis selgus, et jääle on tekkinud ööga suur pragu ja päeva lõpetas võistluskomitee heisatud must lipp, mis tähendab, et sel päeval võistlussõite ei toimu.

Kolmapäeval said kõik fliidid kõikuvale ja keerutavale tuulele vaatamata kirja ühe võistlussõidu.

Eilne ehk võistluse viies päev oli kõige tegusam. Kõik kolm gruppi: kuld, hõbe ja pronks said teha viis võistlussõitu.

Võistlusel osales 109 DN klassi jääpurjetajat, kokku üheksast riigist.

Eestlastest vaieldamatult parima tulemuse tegi Pärnust pärit Mihkel Kosk, kes saavutas 2023 aastal Euroopa meistrivõistluste hõbedase teise koha!

Mihkel Kose sõnul oli tegemist jääpurjetamise mõttes pigem tavapäraste oludega, kiire plaanide ringi mängimine, võistluspaiga vahetus ja sobiva ilma ootamine käivad selle spordiala juurde. Sel korral soosisid olud kogenenumaid ja kannatlikumaid sportlasi, nõudlikes tingimustes tuli teha kalkuleeritud otsuseid ja need viisid tulemusteni. Poolast pärit Tomasz Zakrzewski on kolmekordne maailmameister jääpurjetamises ja mitmeid kordi (sh eelmisel aastal) olnud Euroopa meistrivõistluste teine, sel aastal esimest korda saavutas ta Euroopa meistritiitli, seega konkurent oli tugev ja nii tugevalt tal kannul olla näitab Pärnu sportalse väga kõrget taset.

Üldarvestuse kolmas koht läks samuti Poola, Robert Graczyk-le kes ühtlasi saavutas vanusegrupis 50+ kuldmedali.

Kuld fliidis võistles veel eestlasi. Käesoleval aastal Eesti jääpurjetamise meister Argo Vooremaa jäi Euroopa meistrivõistluste arvestuses 12. kohale, Marek Lentsius 19. koht ja Hardi Laurits koht 22.

Hõbe fliidis oli parim jahtklubi Dago purjetaja Joonas Kiisler, eestlastest sõitis samas grupis veel Haapsalu jahtklubi jääpurjetaja Erki Teras, kes tuli 13. kohale.

Daniel Rüütel Saaremaa Merispordi Seltsist üldarvestuses 26. koht.

Pronks grupis võistles kaks eestlast, Kristian Allikmaa oli kolmas ja Karl Ader 19.

Eraldi toimus U25 arvestuses, kus Daniel Rüütel saavutas teise koha, kolmas koht läks samuti Saaremaa purjetajale, Karl Aderile.

4.-10.märtsil toimub Juniorite Euroopa meistrivõistlused kus osalevad Ice-optimistidel ja DN-junior arvestuses võistlejad.

Pildid: Sails Up