Eestlased näitasid Brasiilias stabiilsust ja parandasid tulemusi iga võistlussõiduga

8-16.detsember Brasiilias Buzio linnas toimunud noorte maailmameistrivõistlused on võistlus, millele kvalifitseerumist noored ootavad. Igast riigist pääseb võistlema igas ditsipliinis ainult parim. Eestist võistles neli sportlast ILCA 6 neiu Romi Safin (Rein Ottosoni purjespordikoolist), ILCA 6 noormees Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubist), iQFoil neiu Emma Viktoria Millend, iQFoil noormees Aksel Haava (mõlemad Tallinna Purjelauakoolist). Treener/Team Leaderiks kaasas Elise Umb (Pärnu Jahtklubist).

Võistluse korraldus on sarnane olümpiamängudele. Korraldajate poolt organiseeritud varustus, majutus, transport, toitlustus). Ka treenerid viidi merele ühise laevaga sportlaseid vaatama. Organiseerimise poolel oli ka mitmeid puuduseid näiteks ILCAde purjed ei jõudnud treeningpäevadeks kohale. Ka esimese võistluspäeva hommikul pidid sportlased ise tegelema purjedele riigitähiste kleepimisega, et võistluseks valmis saada. Korraldajatel õnnestus siiski treeningpäevadeks paarkümmend purje kokku saada, et purjetajad saaksid vahetustega purjetamas käia. Lisaks ei olnud sportlastel trackereid, et ka kodused meedia vahendusel oleks saanud võistlust jälgida. Lisaks foilijate klubis puudus päikesevari, kus edasilükke korral oleks saanud sportlased vilus oodata ning ka varustust varjata. Aga kõige olulisem asi, purjetamisvõistlus ise oli väga hästi korraldatud. Kõik toimus vastavalt ilmaolude võimalusele. ILCA ja iQFoilid sai kõik sõidud plaanipäraselt peetud ja tulemused kirja. Esimesed päevad olid meie noormeestele küll väljakutsuvad, sest tuult oli väga vähe ning meie sportlased selle klassi jaoks üsna suurt kasvu. Nii kui tuul tugevnes suutsid ka nemad enda taset tulemustes näidata. Tüdrukutele sobisid kõik olud ja seetõttu ka tulemus stabiilsem.

Kõige kõrgema tulemuse sõitja oli kindlasti Emma Viktoria, aga kahjuks mast purunes ning samal päeval ei saanud enam edasi sõita. Sellega kaotas ka medalikoha. Tugevat stabiilsust näitas ka Romi, kes vaikselt ja kindlalt iga päevaga tõstis enda tulemust ning lõpetas võistluse 9.kohaga. Noormehed ka tõstsid enda tulemust iga päevaga.

Team Leaderina oli planeerimist, organiseerimist, ootamatuste lahendamist rohkem kui küll, aga see kaasnebki suurvõistlustega ning eriti peab olema valmis võistlustega, mis meile harjumuspärasest ühiskonnast kaugemal on. Treenerina olin nõu ja jõuga abiks sportlaste maksimaalse tulemuse realiseerimisel, sest klassispetsiifiline töö on sportlastel koduste tublide treenerite poolt tehtud.

See võistlus oli nii Emma Viktoriale, Romile ja Karelile viimane võistlus noorte hulgas. Akselil on aga võimalus veel paaril korral osaleda sellel võistlusel, mis järgmine aasta toimub Itaalias Garda järvel.