Eestlased heas hoos Techno EM-il: Johanna Lukk teisel kohal ja Liisbeth O19 liider

2024. aasta Techno293 ja Techno293 Plus Euroopa meistrivõistlused toimuvad 25.10-02.11 Ateenas Kreekas. Võistlusel osaleb 270 noort purjelaudurit üle Euroopa.

Eestit esindavad: Liisbeth Orav, Anni Tulviste, Johanna Lukk , Art Robert Pedajas, Penert Lainemurd, Sander Laasma ning treener Aivar Kajakas .

Techno EM-il on võistlussõidud poole peal ning Eesti noored purjelaudurid on esinenud võimsalt. “Tundub, et andsin endast kõik, aga natuke jäi puudu esikohast. Homme on veel võimalusi!” kommenteeris eilsega teist kohta hoidev Johanna Lukk.

U15 tüdrukute klassis konkureeriv Johanna Lukk on oma grupis 39 osaleja seas teine ning tema kiirus on jälgimissüsteemi andmetel iga sõidu parimate hulgas. O19 klassis püsib eestlane Liisbeth Orav liidripositsioonil, kus punktivahed on väga väikesed, andes lootust poodiumikohtadele.

Poiste seas on Sander Laasmaa tõusnud stabiilselt esikümnesse. Penert, Art ja Anni sõidavad oma klassides kindlalt fleet’i keskosas, panustades meeskonna üldisesse tugevusse.

Homsest alates muutuvad võistluspaigas ilmad tuulisemaks, mis lisab võistlusele väljakutseid. Sõidud algavad kell 11.00 ning tulemusi saab jälgida reaalajas: https://www.metasail.com/live/636/ . Soovime noortele häid tuuli ja vastupidavat varustust ning treener Aivarile rahulikku meelt ja kiiret pilku vee peal!

Fotod: Robert Hajduk. Rohkem infot Techno293 EM-i kohta leiad siit: https://europeans2024.techno293.org/