Eestlased alustavad Hollandis võistlemist 2024 Pariisi Olümpiamängude piletitele

Eestit esindavad täna Hollandis, Haagis algavatel Allianz Sailing World Championships regatil iQFoil purjelauaklassis – Ingrid Puusta, Emma Viktoria Millend, Renar Roolaht ja Romek Roolaht, treener Matthew Rickard, ILCA 7 – Karl-Martin Rammo ja Martin Aruja, taustajõud Georg Haud, ILCA 6 – Romi Safin, Katariina Roihu, 49erFX – Helen Pais ja Helen Ausman, treener Lenart Kivistik.

Võistlussõidud toimuvad 11. kuni 20. augustini. Esimestel treeningpäevadel puhunud tormituul on vaibunud ja lähipäevade prognoos on kõrgrõhkkonna valitsemine ja pigem vaiksed tuuled. Võistlejatele on sellistes oludes kindlasti väljakutseks tugev tõusu ja mõõna poolt tekitatud hoovus.

Kohale on tulnud ligi 1200 võistlejat, kes asuvad jahtima esimesi Pariisi 2024 Olümpiamängude pileteid. Regatti saab jälgida siit: