Eestikeelne purjetamise võistlusreeglid 2021-2024 raamat

Alates tänasest on võimalik puri.ee e-poest osta “Purjetamise võistlusreeglid 2021-2024” raamatut.

Taas läheneb aeg kui 1. jaanuarist 2021 uued ja kohati muudetud purjetamise võistlusreeglid vahetavad välja praegused reeglid.

Võistlusreeglites olulisi muudatusi väga palju ei ole, kuid siiski mõned on.

Esimene muudatus, mis tegelikult just ei ole muudatus, on see, et võistlusreeglid ei vahetu mitte jaanuarist pärast suviseid Olümpiamänge vaid järgitakse endiselt 4-aastast tsüklit ning seega vahetuvad reeglid 1. jaanuarist 2021. See aga tähendab seda, et edasilükatud Tokyo Olümpiamängudel kehtivad juba uued reeglid, mitte need, mis kehtisid enamustel Olümpia kvalifikatsioonivõistlustel. Selline otsus tekitas kohati vastukaja Olümpiapurjetajate poolt, kuid otsuse tegemisel lähtuti sellest, et enamus maailma purjetamisest, mis kasutab samu võistlusreegleid, ei ole seotud Olümpiamängudega. Kuivõrd mitmed reeglite muudatused on olulised, siis leiti, et vaatamata koroonapandeemiast tulenenud Olümpiamängude edasilükkamisele ei ole mõistlik reeglite uuendamisega viivitada. Ka suudavad kõik Olümpiapurjetajad, treenerid ja nõustajad (Rule Advisor’id) enam kui poole aastaga uuenenud reeglid selgeks õppida ning Olümpiaregatil reeglite kohaselt võistelda.

Üks olulisemaid muudatusi on see, et kui varasemalt võeti paadi stardiliini ja finišiliini ületamisel arvesse tema keret, meeskonda ja varustust normaalasendis, siis uuest aastast kehtivate reeglite kohaselt võetakse arvesse vaid paadi keret. Ka ei oma enam tähtsust, kas kere ületab liini normaalasendis või mitte ning seega jääb ära arutelu, kas purjetamises ümberläinud paat on normaalne või mitte. Lisaks avab nimetatud reeglite muudatus uued ja laiemad võimalused tehnoloogiate kasutamiseks paadi startimise, raja läbimise ja finišeerimise fikseerimisel.

Aga muudatusi on veelgi ning parema ülevaate saamiseks soovitame tulla EJL-i korraldatavale reeglite seminarile 30.-31. jaanuaril 2021.a. Koolituse info ja registreerimine asub siin.

Võistlusreeglite elektrooniline PDF fail on allalaetav puri.ee kodulehelt siin.

Reeglitekohane purjetamine on auasi!

Kohtumiseni,

Andrus Poksi

WS rahvusvahelise kategooria kohtunik

Purjetamisreeglite seminari instruktor