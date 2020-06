Eesti Purjetamisliiga esimene etapp avas liigapurjetamise hooaja Euroopas

TEKST: PIRET SALMISTU

FOTOGALERII Postimehe uudises

Jaanipäevaeelsel nädalavahetusel toimus Tallinnas Lennusadama Jahisadamas Eesti Purjetamisliiga tänavuse hooaja esimene etapp. Mai alguses toimuma pidanud, kuid koroonaviiruse piirangute tõttu ära jäänud etappi ei õnnestunud hooaja sisse enam ümber paigutada ja nii koosneb 2020.a liiga hooaeg kahest regatist. Esimese etapi võitis Eesti Match Race Liidu kogenud meeskond Pärnu Jahtklubi ja Saaremaa Merispordi Seltsi noortetiimide ees.

Ilm soosis nii purjetajaid kui ka korraldajaid. Mõlemal võistluspäeval puhus keskmisest tugevam kirdetuul tugevusega 10 m/s, puhangutega kuni 14-15 m/s. Tuule suund võimaldas peavõistlusjuht Madis Ausmanil sõite startida ja finishit vastu võtta Lennusadama kai pealt ja ka võistlusrada ei tulnud märgipanijal nende kahe päeva jooksul eriti liigutada – nii püsiv oli tuul seekord. Lennusadama Jahisadam on purjetamisliiga formaadiga regati jaoks mõnus ka seetõttu, et nii purjetajate kui ka kaasaelajate jaoks oli kogu võistlus nagu peo peal – hästi kai pealt jälgitav ja kuna tiimid olid sõitudevahelisel ajal sealsamas kaldal, siis oli kaldal mõnus olemine, melu ja muljetevahetus.

Oodatult näitas oma hästi kokkusõitnud meeskonna võimeid ja kogemust Eesti Match Race Liidu meeskond Mati Sepaga roolis ning tiimis Karl-Hannes Tagu, Martin-Gustav Lepp ja Ago Rebane. Üksteist flight’i ehk võistlussõitu peetud võistlusel andis see meeskond sõiduvõidu ära vaid kahel korral – mõlemad korrad Kalevi Jahtklubi noortetiimile. Kokku koguti 14 punkti ja teeniti liiga esimese etapi võit.

Võidumeeskonna kapten Mati Sepp kiitis liigapurjetamise formaati ja tulevikuperspektiivi. „Purjetamine on suur ja laia spektriga ning pikkade traditsioonidega spordiala, kus harrastatakse olümpiapurjetamist, avamerepurjetamist, match race distsipliini, soolopurjetamist, kahemehe purjetamist, surfi ja veel palju muid väiksemaid distsipliine ning seetõttu on isegi purjetajate kommuuni sees keeruline kõiki nüansse hoomata ja inimesi nägupidi ära tunda, rääkimata laiemast avalikkusest. Sellega seoses on väga tervitatav, et purjetamises on hakatud otsima ühisosa purjetamisliiga raames, kus kõik klubid saavad lähetada oma võistkonnad nii, et need saaks omavahel mõõtu võtta sarnastel alustel ning nii, et kogukond hakkaks uuesti üksteist merel ja maal ära tundma. Purjetamisliiga annab võimaluse mitte tegeleda aega ja vahendeid nõudva materiaalosaga, vaid tulla, võistelda ja minna ning mõista paremini oma hetketeadmisi ja konkurentide teravust. Sellel nädalavahetusel toimunud regatil oli hea meel näha palju noori entusiastlikke võistkondi ning saab julgelt väita, et avamerejahtide purjetamise tagala ei ole tühi. Meie meeskonnale hakkas kõvasti vastu Pärnu Jahtklubi noortevõistkond Keith Luuriga roolis. Arvestades nende entusiasmi ning andekust on loota, et juba paari aasta jooksul suudavad nad sekkuda avamerekonkurentsi kõige teravamasse tippu tihendades niigi kõrget Eesti sisemist konkurentsi veelgi teravamaks.“

Pärnu Jahtklubi noortevõistkond Keith Luuri juhtimisel, kus koos Keithiga purjetasid tiimis Rasmus Maalinn, Karsten Holter, Pert Salundi ja Karel Ratnik, said üheteistkümnest sõidust kuus võitu ning kogusid kokku 17 punkti. Selle tulemusega said na üldkokkuvõttes teise koha olles ka parim noortevõistkond. Roolimees Keith Luur hindas purjetamisliiga formaati ja kiiljahtidel tiimiga purjetamist väga kõrgelt. „See on väga äge, et kõikidel on siin võrdsed võimalused, samad paadid, sama varustus, noored saavad koos sõita ja teha tiimitööd just kiiljahtidel, kasutada spinnakeri, mida svertpaatidel ei ole. Lisaks annab meile palju õppimisvõimalust selle ala professionaalide vastu ja nendega koos purjetamine – seda kogemust saada ja liigaregattidest osa võtta soovitan nii noortele võistkondadele kui ka kogenud purjetajatele.“

Kolmanda koha sai 27 punktiga Saaremaa Merispordi Seltsi noortemeeskond, roolis Joosep Laus ja meeskonnas Bo Aaron Kooser, Karl Lember ja Tobias Reiter. Viimasel hetkel võistlusele registreerunud tiim oli heas hoos ja oma tulemusega edestati ka möödunud aasta Eesti Purjetamisliiga võitjameeskonda – Kalevi Jahtklubi noortetiimi Helen Paisi juhtimisel.

Regatil olid esindatud Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Saaremaa Merispordi Seltsi ja Eesti Match Race Liidu võistkonnad – kokku üheksa.

Lisaks neile võistles ka kutsutud ehk wild card’i saanud võistkond – Zuxu Sailing. Eesti Purjetamisliiga teine etapp toimub septembri viimasel nädalavahetusel Kakumäel.