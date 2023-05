Eesti Purjetamis Liiga esimesel etapil Haapsalus näitasid oma tugevust noorte meeskonnad

EPL I etapivõidu koju viinud Tallinna Jahtklubi noortetiimi muljed on ainult ülevad. Kapten Rufus Rytövaara räägib: „ Tõeliselt äge oli sõita selliste uute ja sportlike paatidega! Võit tuli meile kuna oleme kõik koos enne sõitnud ning tiimitöö on paika treenitud. Kõigil meie liikmetel on tugev svertpaadi kogemus ning kogemus pluss hea tiimitöö oligi edu aluseks. Haapsalu asukohana saab vaid kiidusõnu – nii hea on vahelduseks Tallinnast või Pärnust eemale saada ning loodetavasti toimub peagi veel võistlusi Haapsalus!„