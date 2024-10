Eesti purjetajad osalesid esimest korda Optimist meeskonnasõidu euroopa meistrivõistlustel

Treener Elise Umb rääkis Monaco purjetamistingimustest ja Eesti meeskonna tegemistest: Võistluse esimeses astmes sõitsid kõiks sportlased kõikide võistkondadega läbi. Sõite peeti kokku 120. Need said sõidetud kahe võistluspäevaga. Ehk iga võistkond võistles 15 sõidus. Seal me saime kirja 2 võitu – Saksamaa ja Šveitis vastu. Nende tulemustega olime kokku 12 kohal. Järgmises astmes peeti 56 sõitu, milles võisteldi kohtadele 1-8 ja 9-16. Meie võistkond siis kohtadele 9-16. Eelnevad punktid uude astmesse edasi minnes kaasa ei liikunud. Tuule ootamise ja vaikse tuule tõttu jagunesid need ka kahe päeva peale. Seal õnnestus saada võit Iisraeli vastu. See andis tulemuseks 15. Nende lõppedes otsustati korraldada veel lisaks poolfinaalidele ja finaalidele kohasõidud ühe sõidu põhjal. Meie sattusime vastamisi Šveitsi võistkonnaga ja võistlesime kohtadele 15-16. Taaskord ühtegi punkti kaasa ei tulnud. Lõpptulemus selgus ühe sõidu tulemusel, mille lõpetasime võrdsete punktidega. Meil oli sõidus esikoht, mis kahjuks tähendas kaotust.