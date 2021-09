Eesti parapurjetajad panevad end esmakordselt proovile Hansa 303 maailmameistrivõistlustel Palermos

Parapurjetamise maailmameistrivõistlustel esindavad Eestit sportlased Kristo-Adam Priks, kes Palermos eellaagris juba kohal, ja Peep Krusberg. Mõlemad on purjetamises Hansa 303 klassis võistelnud kolm aastat, ajast, mil paadid sotsiaaministeeriumi toel Eriliste purjetajate projektiga soetati.

Kummalgi sportlastel on omad tugevad küljed: Priksi hea füüsiline ettevalmistus võimaldab tal end maksma panna tugevates tuultes, seetõttu võttis ta võidu ka viimasel meistrivõistluste sarja etapil Pirital, kus Hansa klass kutsutud klassina võistles. Peep Krusbergi spetsialiteediks on trikitavad, nõrgemad ja keskmised tuuleolud, nende abil viis ta juulikuus esikoha koju Tallinn Race’lt.

Eesti parapurjetamise koondise maailmatasemel treeneri, kreeklase Iakovos Kikianise sõnul on konkurents MMil väga tihe, üle 120 osalejaga suure laevastiku hulgas palju häid purjetajaid, ka Rio paraolümpiamängude medalistid. “Meie jaoks on kõrgeks eesmärgiks jõuda laevastiku esimese poole hulka, esikolmekümnesse. Tõenäoliselt pole sõitudes prevaleerivad väga tugevad tuuled, paraklassidel oleks siis raske paati kontrollida, ennustus pakub, et ka 18-20 sõlme. Rada paikneb suhteliselt väiksel alal, sportlastele on võtmeküsimus leida koht stardiliinil, kui kõik on lähestikku. Kui liinil head kohta ei saa, siis pea võimatu on oma positsiooni sõidu jooksul parandada,” selgitas Kikianis.

Palermo La Gala sadamaala, kus MM peetakse, on ligipääsetav nii ratastoolikasutajatele kui erinevate erivajadustega inimestele, korraldaja lubas appi saata ka vabatahtlikke, et kõik võistluspäevadel 4. – 9. oktoobril hästi sujuks.

Hansa 303 klassi parapaadid said soetatud projekti Erilised purjetajad, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Jahtklubide Liidu koostöös 2019. aastal, sellest ajast saavad erivajadustega ja väljakutsetes inimesed turvaliselt purjetada. Ühistegevustele Läänemeremaades on kahel viimasel aastal õla alla pannud Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Eesti tiimi osalemist MMil toetab Eesti Paralümpiakomitee.

Faktid:

Koduleht: https://hansaworlds.org/

Võistlusteade NOR:

https://hansaworlds.org/wp- content/uploads/2021/08/ NOTICE-OF-RACE-EN-230821.pdf

Osalevad klassid: Hansa 2.3 ühepaat, Hansa 303 ühene, Hansa 303 kahene ja Liberty/ Liberty Servo kõige sügavama puudega inimestele.

20. septembri seisuga oli 182 registreerunud osalejat 23 riigist:

Austraalia, Brasiilia, Tšiili, Hiina, Küpros, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Holland, Iirimaa, Itaalia, Filipiinid, Poola, Portugal, Hispaania, Šveits ja USA. Tugevad sõitjad on ESP, POR, POL, FRA, BRA ja GBR purjetähiste all.

Võistluskomiteel on plaanis kuue võistluspäeva jooksul teha sportlastele kokku 10 sõitu.