Eesti parapurjetaja Peep Krusberg avas oma hooaja Lätis

Eesti purjetaja Peep Krusberg tõi Lätist Jelgavast, Lielupe jõelt kaasa 2.4 mR klassi esikoha kaasavalt regatilt, kus võistlesid 2.4 mR, Hansa 303, Optimist ja Laser klassi purjekad. Esmakordselt väisas Eesti ka parapurjetamise Hansa 303 klassi välisvõistlust.

Kui hooaeg võistlusspordis paistab tulevat kodumaiste võistluste keskne, siis olude kiuste toimus 4.-5. juulil Läti pealinna lähedal Jelgavas Lielupe jõel purjeregatt erivajadustega inimestele ja kohalikele noorsportlastele. Krusbergile oli see eelmise hooaja Tallinn Race’i võidu ja Taimaalt pronksi toomise järel kolmas pararegatt osaleda. Eelmisel aastal Sotsiaalministeeriumi toel soetatud Hansa 303 klassi parapurjekatele oli tegemist üldse esimese debüüdiga Eesti piiridest väljaspool.

“Tingimused olid küllaltki rasked. Võistlesin jõe peal esimest korda, seal ei tundnud olusid, kuidas tuuled puhuvad – see andis tegelikult väga palju, õppimist oli kõvasti,“ sõnas Krusberg. “Teisel päeval olid stardis ka Optimistid ja Laser paadid, saime juurde massistardi kogemust, tuli jälgida, et kellegagi kokku ei põrkaks,” selgitas parapurjetaja, et pidi oma koha eest võitlema.

Võistlusteade sätestas, et kahel päeval tuleb soodid sisse tõmmata ja täiskäik saada maksimaalselt üheksas sõidus. Peeti aga seitse sõitu Hansa 303 klassile ja kuus 2.4 mR klassile. Krusberg võitis kõik osaletud sõidud puhta seeriaga.

Kaasavat regatti nimega “Kui tahad, siis suudad” (“If you want, You can”) korraldas Razzo sailing team Lätist. Eestil ja Lätil on viimasel neljal aastal tihedad ja sõbralikud parapurjetamise alased sidemed, lätlased on ka meil võistlemas käinud ja jälle oodatud Tallinn Race’il osalema.

Hansa 303 purjekad on lihtsama disainiga ja kergemad kahe mastiga turvalised paadid. Nende pikkus on 3,03 meetrit, laius 1,35 meetrit ja süvis üks meeter. Paat kaalub 85 kg. Hansa 303 klassi purjeka kogu purjepind on maksimaalselt 20 ruutmeetrit ning sellega saab sõita kaks inimest korraga. Hansa purjekad on sobilikud ka ratastoolis inimestele.

Erivajadustega ja katsumustes inimeste käesolevat hooaega purjede all toetavad Eesti Paralümpiakomitee ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu, teadmiste, vahendite ja korraldusega on abiks Eesti Jahtklubide Liit.

