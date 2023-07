Eesti noored sportlased olid Põhjamaade Meistrivõistlustel edukad, Tallinn Jahtklubi noored võitsid lausa kolm hõbemedalit

Põhjamaade meistrivõistlused on Põhja- ja Baltimaade suursündmus, kus noorpurjetajate tase on võrdselt tugev. Riikide Optimist koondised saavad võistlustele saata 20 tüdrukud ja 20 poissi igast klassist tingimusel, et osaleda ei tohi sportlased, kes on osalenud sama aasta EM-l või MM-l. Eestit esindas 19 tüdrukut ja 18 poissi Optimist klassis, lisaks 8 purjetajat ILCA4-l ning 6 sportlast iQFOiL erinevates vanusegruppides.

Võistluste ametlik avamine toimus 27nda õhtul kui kõik purjetajad, treenerid, lapsevanemad, kaasaelajad kogunesid Salacgrivi linnaväljakule, et sealt kohaliku puhkpilliorksteri “Enkurs” hoogsate rütmide saatel marssida “Bura” sadamasse. Sellega olidki võistlused ametlikult avatud.

Kolmapäeval ja neljapäeval sõideti Optimist klassis kvalifikatsiooni sõidud, kus nii poisid kui tüdrukud olid jagatud kahte erinevasse gruppi. Eesti parimatena parimatena purjetasid ennast kuldgruppi tüdrukud Anna Altrov UKP, Eva-Lotta Soomer TJK ja Leene Väliste PJK ning poistest Tobias Kalle SMS, Mikk Bakler KJK, Robert Kesküla KJK, Marlon Münt TSJK, Kiur Arro SMS ja Kimmo Kalles SMS. Anna Altrov pakkus tugevat konkurssi kuldgrupis sõitudega 4, 9 ja 3 ning Tobias Kallel õnnestus lausa üks finaalsõit võita. Hõbegrupis purjetasid esireas Sharon Peetrimäe PJK, Isabella Nõmmik ROPK ja Aron Poolma PJK.

TULEMUSED: Nordic Youth Sailing Championship manage2sail

Purjetamisolud oli kõikidel päevadel sportlaste jaoks pigem keerulised koormates nende vaimujõudu ja nõudes palju taktikaliselt õigeid otsuseid. Rajad olid viidud sadamast äärmiselt kaugele, mistõttu hommikul sai juba 45-60min ennast soojaks purjetada. Keerutav tuul, laineloks, palju-palju valestarte selgitasidki välja kõige tugevamad, kannatlikumad, osavamad ja võib-olla vahel ka need, kellel oli kõige rohkem õnne

ILCA4 klassis sõideti kõik ühes grupis, kuid meistrivõistluste medalid jagati välja eraldi nii poistele kui tüdrukutele. Eesti parimatena võitsid võitsid oma grupis Põhjamaade meistrivõistluste HÕBEMEDALI Raul Ottesson ja Mari Ottesson, mõlemad esindavad Tallinna Jahtklubi Purjetamiskooli.

TULEMUSED: Nordic Youth Sailing Championship manage2sail

Reedel toimunud team race on Põhjamaade meistrivõistluste eraldi osa. Formaati iseloomustab 7-10 minutit kestvad vaatemängulised lühikesed sõidud, kus vastamisi on ainult kaks meeskonda. Kõik meeskonnad sõidavad kõigiga läbi ning seejärel selgitatakse 3. ja 4. koha finalistid ning kuldfinaali teamid. Finaalides sõideti 2 võiduni. Eesti meeskonnad pandi kokku vastavalt sama võistluse kvalifikatsiooni tulemustele. Poiste meeskonda kuulusid Uku Vesberg SMS, Marlon Münt TSJK, Mikk Bakler KJK, Robert Kesküla KJK ja Tobias Kalle SMS. Poisid piirdusid round robiniga ning nende saavutuseks jäi viies koht. Tüdrukute meeskonda kuulusid Sharon Peetrimäe PJK, Anna Altrov UKP, Victoria Sophia Riikoja TJK, Trinette Välisson SMS ja Isabella Nõmmik ROPK. Koos ühiselt võit võidu haaval purjetati ennast esimese-teise koha finaali, kus saadi vastasteks tugevad Taani tüdrukud. Seisuga 1:2 saavutati Eesti purjetamise jaoks ajalooline HÕBEMEDAL team race-s. Varasemalt on Eesti poisid võitnud pronksmedali 2012. Aastal Pärnus toimunud Põhjamaade MV-l.