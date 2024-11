Eesti noored purjelaudurid tõid Kreekast, Techno293 EM-lt koju komplekti medaleid.

2024. aasta Techno293 ja Techno293 Plus Euroopa meistrivõistlused toimusid 25. oktoobrist kuni 2. novembrini Ateenas, Kreekas, kus osales 270 noort purjelaudurit kogu Euroopast.

Eestit esindasid võistlise Liisbeth Orav, Anni Tulviste, Johanna Lukk, Art Robert Pedajas, Penert Lainemurd ja Sander Laasma. Sportlaste juhendaja, treener Aivar Kajakas.

Johanna Lukk, kes võitis hõbemedali U15 tüdrukute arvestuses, näitas kogu võistluse vältel kõrget taset. Neljateistkümnest võistlussõidust võitis ta neli, lõpetas kolmel korral teisena ja korra kolmandana. „Sain lõpuks realiseerida mitme hooaja töö ja suutsin näidata end parimast küljest, isegi keerulistes tuuleoludes,“ sõnas rahulolev Johanna.

Liisbeth Orav saavutas TechnoPlus Open naiste arvestuses esikoha ja TechnoPlus naiste üldarvestuses kolmanda koha.

Liisbethi sõnul on tema unistuseks olnud kõrgeim poodiumikoht ja Eesti hümni kuulmine, kuid korraldajatel ei õnnestunud hümni mängida. Seepeale laulsid tiimikaaslased hümni talle ise. „See oli väga liigutav ja eriline hetk meie kõigi jaoks,“ ütles Liisbeth.

„Andsin endast kõik ja tunnen suurt rahulolu saavutatu üle. See oli unustamatu kogemus ja suurepärane tiim toetas mind kogu teekonna vältel.”

U17 arvestuses osalenud Anni Tulviste lõpetas võistluse 26. kohal, parima sõidu tegi Tulviste viimasel päeval tugevas tuules kui saavutas 5. kohal, samas kui paljud teised startidest loobusid.

Noormeestest saavutas Sander Laasma U17 klassis tubli 20. koha, mille üle ta ise on eriti uhke. „Väga rasketes oludes üllatasin ennast ja see andis mulle palju eneseusku. Paljud konkurendid on tegelikult võidetavad,” ütles Sander, kes tunneb end nüüd kindlana järgmiseks hooajaks.

Samas grupis võistelnud Penert Lainemurd lõpetas 35. kohal ja Art Robert Pedajas 37. kohal.

Kõik sportlased treenivad Noblessneri Purjetamiskoolis. Loe nende lehelt päeva kokkuvõtteid ja vahetud emotsioone võistluselt.

Tulemused: https://europeans2024.techno293.org/results

Võistlusreisi toetajad olid Eesti Purjelaualiit, Eesti Kultuurkapital, Rae vald, Port Noblessner, Eesti Jahtklubide Liit.