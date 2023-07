Eesti noored näitasid Kreekas Optimistede Euroopa meistrivõistlustel head tased

15-22 juulil Kreekas Thessalonikis peetud Optimist klassi EM võistlustel oli võistlustules ka Eesti EM-koondis. Võistluse formaadi kohaselt võistlesid poisid ning tüdrukud eraldi laevastikena.

Võistlusel seilas 126 neidu ning 166 noormeest 47.-st erinevast riigist.

Meie koondise liikmed olid: Helena Lee Kangur ja Elle Marie Kangur KJK-st, Robert Matt ning Jacob Putnik SMS-ist, Liise-Kärt Liiber PJK-st ning Rahe Uudam ja Leon Zolotarjov UKP-st; koondislaste treener oli Imre Taveter ning esindaja Jaanus Martti Kangur.

17.-19. juulil peetud seitsme eelsõidu põhjal selgitati välja kuld, hõbe ning pronkslaevastike koosseisud.

Tüdrukutest kvalifitseerusid kuldgruppi õed Helena Lee ja Elle Marie Kangur (KJK); pisut jäi kuldgrupist puudu Liise-Kärt Liiberil (PJK) ning Rahe Uudamil (UKP), kes jätkasid finaalsõite hõbegrupis.

Poistest tagas eelsõitude põhjal endale kuldgrupi koha Robert Matt (SMS). Leon Zolotarjovil (UKP) ning Jacob Putnikul (SMS) jäi veidi punkte puudu, et mahtuda hõbedasse ning nemad jätkasid võistlust pronksgrupis.

20.-21.juulil peetud finaalsõitudes selgusid võitjad ning lõppjärjestus. https://2023europeans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall

Euroopa 2023 a tüdrukute meistriks krooniti Maria Luisa SILVESTRI Itaaliast; hõbeda sai Anna ULMER USA-st ning pronksi Gaia ZINALI Itaaliast

Meie noored neiud sõitsid 126 konkurendi seas välja sellised lõppresultaadid: 24. Helena Lee Kangur; 48. Elle Marie Kangur; 67. Liise-Kärt Liiber; 73. Rahe Uudam.

Poiste Euroopa meistriks sõitis end Iason PANAGOPOULOS Kreekast, võitjaga võrdsete punktidega sai hõbeda Nikko PALOU ESPINAR Hispaaniast ning pronksi Mateo CARBONELL MONTE samuti Hispaaniast.

Meie poisid võitlesid 166 konkurendi seas välja järgmised kohad: 37. Robert Matt; 129. Leon Zolotarjov; 136. Jacob Putnik

Võistlusel valitsesid valdavalt vaiksemad ning keskmised tuuleolud. Vaid viimasel võistluspäeval hakkas puhuma keskmisest pisut tugevam tuul. Olusid vürtsitasid keerukad ning muutuvad hoovuse tingimused ning pärastlõunased nn. choppy ehk lühikesed ning rammivad lained.

Võistlemist ei teinud kergemaks ka kuni 38 soojakraadini ulatunud temperatuur ning nonstop lõõmav päike. Lastele omase optimismi ning leidlikkusega tehti kuumade hetkede vahele sageli jahutavaid suplusi merevees.

Eesti Optimist Klassiliidu presidendi Mart Meieli sõnul oli tegu ühe läbi aegade edukaima EM võistlusega Eesti noorte Optimistipurjetajate jaoks: saavutati kuldgrupi kohad nii tüdrukute kui poiste seas. Et meie laste hästi sõidetud regatist aru saada, peab võrdluses meie lähinaabrite (Soome, Läti , Leedu) purjetajatega tõdema, et ei poiste ega tüdrukute arvestuses ei õnnestunud meie naabritel sel EM-il kuldgrupi kohta endale tagada. Medaliteni Eesti parimate tase hetkel veel ei küündi ning maailma tippriikide sportlastega võrreldes on tööd teha veel kõvasti, aga üldine trend tulemuste paranemise suunas teeb heameelt.

Suur tänu ning respekt läheb meie koondise poolt Sloveeniasse – tipptreener Luka Verzelile kes on andnud enda panuse nii õdede Kangurite kui ka Robert Mati ettevalmistusse. Luka Verzel on EM-il pronksi saavutanud itaallanna Gaia ZINALI isiklik treener.

Fotod: https://www.facebook.com/nikos.pantis/

Kokkuvõte: Imre Taveter kes oli sportlastega kohapeal kaasas

Fotod erakogu ja Nikos Pantis