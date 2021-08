Eesti neiu tuli purjelaua Euroopa Meistrivõistlustel U13 klassis esimeseks

Täna Tallinnas Pirital lõppenud purjelaua olümpiaettevalmistusklassi Techno 293 Euroopa meistrivõistlustel saavutas eestlanna Bertha Kivistik alla 13-aastaste ehk U-13 klassis tütarlaste arvestuses esikoha ning ja Liisa-Marii Kalk tuli samas klassis kolmandaks.

Euroopa meistritiitleid U13 klassis küll välja ei anta ning rajal on poisid ja tüdrukud koos, kuid arvestust peetakse poistele ja tüdrukutele eraldi ja ka medalid antakse välja nii poistele kui tüdrukutele.

Teistes võistlusklassides Eesti võistlejad esikümnesse ei jõudnud, kuid esinesid siiski väga tublilt, kokku osales võistlustel Eestist 19 noort.

Techno293 EM-l võisteldakse kokku viies eri arvestuses: U13 ehk alla 13-aastased, Junior (kuni 15-aastased), Youth (kuni 17-aastased), Plus Youth (alla 19-aastased) ning klassis Plus, mis on vabaklass. Igas võistlusklassis toimub eraldi arvestus veel ka poistele ja tüdrukutele.

Võistlussõidud peeti teisipäevast laupäevani, kolmapäeval halva ilma tõttu starte ei antud. Autasustamine on laupäeval kell 19.00. Hoolimata ekstreemsetest ilmaoludest oli noorte võistlustahe väga kõrge, ütles võistluste peakorraldaja, Eesti Purjelaualiidu peasekretär Kristel Oitmaa.

„Noored on õnnelikud, et tippvõistlus vaatamata keerulisele olukorrale Euroopas siiski toimus, pikka aega on tiitlivõistlused ära jäänud. Ka Pirita surfikeskuse ja rannaga ollakse väga rahul, paljudes kohtades sellist luksust pole – keset linna liivarand ja rohelus, Pirita Olümpiakeskus ja sadam,” luges Oitmaa võistluse kordaläinuks.

Fotod on leheküljel: https://europeans2021.techno293.org/gallery

Kõik tulemused on leitavad lehelt https://europeans2021.techno293.org/results

Lisainfo:

Kristel Oitmaa, tel 522 8877, kristeloitmaa@gmail.com