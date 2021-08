Eesti Meistrivõistluste teine päev tõi endaga päikesepaistelise ilma, kuid tormituuled ei andnud noortele ka seekord rahu

Garmin Purjetamise meistrivõistluste teine päev sai Kalevi Jahtklubis alguse kell 11, kui rajale pääsesid kõik võistlusklassid nii Optimist, Zoom8 kui ka Laser 4.7.

Enne lõunat alanud võistlusel said noored oma oskusi ja teadmisi järjekordselt proovile panna. Vaatamata päikselisele ilmale, olid merel siiski suured lained, mis purjetamise olusid raskendasid, küll aga ei heidutanud see noori ning kõik andsid endast parima. Osalejad seisid silmitsi nii ümber läinud paatide kui ka katkiste purjedega, mis nii mõnegi osavõtja võistluspäeva plaanitust varem lõpetas.

Kui esimesel päeval pidid Optimist klassi sõitjad keeruliste ilmastikuolude tõttu kaile jääma, siis täna see nii ei olnud. Noored võtsid võistluspäevast viimast ning nautisid tuulist merd rõõmuga. Esimese koha saavutas Martin Rahnel (Pärnu Jahtklubi), teisele kohale tuli Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi) ning tubli kolmanda koha saavutas Julijs Kaugars (JSS Jurmala).

Zoom8 võistlusklassi puhul saavutas esimese koha Rasmus Randmäe (Rein Ottosoni Purjespordikool), teise koha sai Juta Koov (Tallinna Jahtklubi) ning kolmanda koha saavutas Sandra Sinivee (UKP/QYC).

Laser 4.7 klassis osalenute vahel jagunes esikolmik järgnevalt. Esimese koha sai Henry Rauniste (Rein Ottosoni Purjespordikool), teisele kohale tuli Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi) ning kolmanda koha saavutas Tristan Šaraškin (Kalevi Jahtklubi).

Homme alustavad noored võistluspäeva kell 11.

Tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/eestimv2021noorteyhepaadid#!/results?classId=laser47

Fotod: https://www.facebook.com/media/set?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6087432737965244

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

