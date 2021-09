Eesti Meistrivõistluste teine päev sai alguse tormises sügisilmas

Tallinna Nädalale ning ühtlasi Eesti Meistrivõistluste teisele päevale kostitas purjetajaid ehtne sügisilm – külm tuul ning pilvine taevas. Küll aga ei lasknud võistlejad end sellel häirida, vaid oma oskusi ning head võistlusilma nauditi täiel rinnal.

Merel võis kohata ka meie oma olümpiasportlasi Ingrid Puustat ning Karl-Martin Rammot, kes teistele võistluskaaslastele tihedat konkurentsi pakkusid.

Homme tõotab tulla päikesepaisteline kuid tuuline päev, mis purjetajate silmad suure tõenäosusega särama lööb. Lisaks headele ilmastikuoludele on homme võistlustulle astumas ka veel üks võistlusklass ning kahe raja asemel näeb alates homsest kolme rada, kus põnevust ja elevust jagub rohkelt.

Tulemustega võimalik tutvuda siit: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/32c2d3e0-9579-4ac6-9d59-5571839bc87e#!/entries?classId=6a0e92a0-a1d1-4e51-97af-71788f8a45d8



Teise päeva pilte võimalik näha siit: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6275474299161086

Homme on plaanis võistlussõite alustada kell 11.

Regatti toetavad Tallinna linn ja Haven Kakumäe ning võistluse korraldamisele aitasid kaasa 470, Tallinna Jahtklubi ning Eesti Purjelaualiit.

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

