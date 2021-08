Eesti Meistrivõistlused lõppesid sel pühapäeval, kui erinevate klasside võitjateks kuulutati Karel Ratnik, Rasmus Randmäe ning Martin Rahnel

Kalevi Jahtklubis toimunud Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused lõppesid pühapäeval päikesepaistelise ilma ning tormise mere saatel. Laser 4.7 võistlusklassis üldkategoorias võidutsesid Karel Ratnik, Tristan Šaraškin ning Emils Amsils. Zoom 8 klassi sõitjate puhul olid parimad Rasmus Randmäe, Sandra Sinivee ning Elisabeth Ristmets. Kõige nooremate sõitjate ehk Optimist klassi võistlejate puhul, olid seekord parimad Martin Rahnel, Julijs Kaugars ning Andrias Sepp.

Neli päeva kestnud võistlused pakkusid noortele erinevaid ilmastikuolusid, kus oma oskusi proovile panna. Avapäeval merel olnud suured lained ning tugev tuul tõi kaasa asjaolu, et Optimist sõitjad pidid kaldale jääma, küll aga näitasid noored oma oskusi järgneval kolmel päeval laitmatult. Üldkategoorias esikoha ning ühtlasi ka oma klassi Eesti Meistrivõistluste võitjaks kuulutatud Martin Rahnel (Pärnu Jahtklubi) kogus kolme sõidupäeva jooksul kokku 23 punkti. Üldarvestuse teise koha saavutas Julijs Kaugars Lätist, kes noppis kolme päeva vältel 31 punkti. Üldarvestuse kolmanda koha saavutas Andrias Sepp (PJK), kes kogus kokku 41 punkti ning tuli oma puntkisummaga Eesti Meistrivõistluste arvestuses teiseks. Eesti Meistrivõistluste pronksmedal läks võistlejale Kaito Haamer (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi), kes kogus kolme päevaga 43 punkti.

U16 tüdrukute puhul tuli üldarvestuse kolmikvõit ning ühtlasi ka Eesti Meistrivõistluste kõik võidud Eestisse. Esimese koha saavutas Susanna Maria Jõgi (Tallinna Jahtklubi), kes kogus 76 punkti. Tema järel võidutses Ann Carolin Victoria Vürst (TJK), kes teenis omale 77 punkti. Kolmandale kohale, 97 punktiga, tuli Anna Eliise Käerdi (TJK).

Optimist U12 üldkategooria parimaks sõitjaks krooniti Ansis Codars Lätist, kes kogus võistluspäevade jooksul 177 punkti. Tema kannul oli Kristo Randmäe (Rein Ottosoni Purjespordikool), kes kogus 179 punkti ning tänu oma punktisummale saavutas esikoha Eesti Meistrivõistlustel . Kolmas koht üldarvestuse puhul ning teine koht Eesti Meistrivõistluste raames kuulus sel korral purjetajale Teodor End (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi), kes sai 192 punkti. Liis-Kärt Liiber (Pärnu Jahtklubi) tuli 208 punktiga Eesti Meistrivõistlustel auväärsele kolmandale kohale.

U12 tüdrukute arvestuses tuli nii üldarvestuses kui ka Eesti Meistrivõistluste raames esikohale Liise-Kärt Liiber (PJK). Teise koha saavutas Luise-Riin Liiber (PJK) punktisummaga 251, saavutades sellega Eesti Meistrivõistlustel teise koha. Kolmas koht läks võistlejale Leene Väliste (PJK), kes kogus 284 punki ning tuli Meistrivõistlustel kolmandale kohale.

Zoom 8 üldkategoorias võidutsesid seekord Rasmus Randmäe (Rein Ottosoni Purjespordikool), kes kogus omale 41 punkti ning ühtlasi sai omale ka kuldmedali Eesti Meistrivõistluste arvestuses. Tema järel oli Sandra Sinivee (Uku Kuusk Purjespordikool / Kuusalu Jahtklubi), kes viis koju hõbemedali Eesti Meistrivõistlustes 43 punktiga. Eesti Meistrivõistluste pronks kuulus purjetajale Elisabeth Ristmets (ROPK), kes kogus nelja päeva vältel omale 68 punkti.

Tüdrukute arvestuses purjetaskuldmedalile Sandra Sinivee, teisele kohale Elisabeth Ristmets.Kolmanda koha saavutas Juta Koov (Tallinna Jahtklubi), kes kogus omale nelja võistluspäevaga 76 punkti.

Laser 4.7 klassi purjetajad tõid kodumaale kaks esikolmiku kohta. Parimale kohale tuli Karel Ratnik (Pärnu Jahtklubi), kes nelja päeva jooksul kogus 36 punkti ning tuli punktisummaga oma klassi Eesti meistriks. Temale järgnes Tristan Šaraškin (Kalevi Jahtklubi), kes kogus 61 punkti ning sai ühtlasi teise koha Eesti Meistrivõistlustel. Kolmas koht üldarvestuse puhul läks Lätist pärit purjetajale Emils Amsils´ile, kes teenis 69 punkti ning kolmas koht Eesti Meistrivõistluste kategoorias kuulus purjetajale Jorgen Kuivonen (Dago/TJK), kes kogus omale nelja võistluspäevaga 77 punkti.

Laser tüdrukute kategoorias oli sel korral parim Mia Marin Lilienthal (Kalevi Jahtklubi), kes lõpetas võistluse 79 punktiga ning kuulutati Eesti Meistrivõistlusel kuldmedali omanikuks. Teisele kohale tuli Katariina Roihu (Tallinna Jahtklubi), kes kogus omale 112 punkti. Kolmas koht kuulus purjetajale Meribel Vahstein (Saaremaa Merispordi Selts), kogudes 129 punkti.

Regatil osalesid ka kaks parapurjekal Hansa 303 seilanud purjesportlast, kelleks olid Kristo-Adam Priks (Kalevi Jahtklubi) kogudes endale 6 punkti ning Peep Krusberg (KJK), kes teenis 11 punkti.

Tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/eestimv2021noorteyhepaadid#!/results?classId=laser47

Avapäeva fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6083139415061243

Lõpetamise fotod: https://www.facebook.com/media/set?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.6101747709867080

Videokokkuvõte: https://youtu.be/0Sfk3y-32c4

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

