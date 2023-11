Eesti meeskond murdis ennast SSL Gold Cupil järgmisse ringi

Reedel alanud SSL Gold Cupil Gran Canaraial on tominud neli võistluspäeva. 1/32 finaalsõitude seerias jagati meeskonnad gruppidesse loosimise teel. Loosi tahtel võistlesid Eestlased teises alagrupis Portugali, Tšiili ja Kuuba meeskondade vastu. Esimesel võistlussõidul jäädi neljandana grupi viimasele kohale, teise sõiduga juba parandati oma positsiooni, kahe koha võrra, edestades Kuubat ja Portugali, Tšiilist veel jagu ei saadud. Teise alagrupi kolmandat võistlussõitu pühapäeval tuule puuduse tõttu pidada ei saanud.

Esmaspäeval ootas teist alagruppi ees kaks võistlussõitu, et teha tagasi ka eelmisel päeval pidamata jäänud kolmas sõit. Kolmandas sõidus säilitas Eesti meeskond oma eelmises sõidus saavutatud positsiooni lõpetades teisena. Nende ees seekord Portugal ja järel Tšiili ning Kuuba meeskonnad.

Neljas võistlussõit oli otsustav

Selleks, et pääseda edasi järgmisse -1/16 vooru tuli alagrupis lõpetade kahe esimese seas. Allatuule sõit on Eestlaste trump, ülemises märgis viimasena olles võeti allatuuleotsal kaotud meetrid tagasi ja Eesti meeskond lõpetas päeva sõiduvõiduga edestades teisele kohale jäänud Portugali meeskonda 69 meetriga. See tõi alagrupi üldarevestuses kindla teise kohaga mis tagasi pääsu 1/16 seeriasõitudele.

Järgmised võistlussõidud toimuvad 16. novembril, kus võetakse mõõtu uute meeskondadega.

