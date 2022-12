Eesti match race paremik püüab Austraalias maailmameistritiitlit!

13.12 algavad Austraalias Sydneys World Match Racing Tour finaalsõidud mille lõpuks selgub maailmameister match racingus. Osaleb kokku 12 meeskonda 9st riigist.

Austraaliasse jõuab Eestlastest koosnev meeskond, koosseisus Mati Sepp (kapten), Janno Hool, Ago Rebane ja Karl Kolk 12. detsembril. Esimesel päeval on kavas üks ametlik treeningsessioon, et tutvust teha kohalike jahtidega. Pikemalt aega kohapeal treenimiseks ning tutvumiseks seekord ei ole. Meeskond läbis korraliku nädalase treeninglaagri Küprosel novembri lõpus ja lisaks purjetavad kõik erinevatel jahtidel aastaringselt.

Tegemist on põliste purjetajatega ja kahtlemata Eesti paremikuga

Kõik neli meest on oma purjetamise teekonda alustanud Optimist paadilt ja liikunud sealt edasi läbi peaaegu kõikide paadiklasside avamerejahtideni välja. Meeskond on üle kümne aasta kokku sõitnud nii X-41 klassivõistlustel, ORC distsipliinis, kui ka match races. Nende meeste kogemus on hangitud rahvusvahelises tipp konkurentsis ja kõik need mehed on maailma ja euroopa meistrid erinevates klassides, lisaks on kõigil ka olümpiapurjetamise taust, nii et meri on need mehed sitkeks vorminud. Kõik laste ja noorte klassid on samuti läbi käidud nii et tegemist on elupõliste purjetajatega.

Soovime Eesti Match Race Teamile palju edu! Kohtume meeskonnaga 13.12 videokõnes, kus kuuleme esimesi muljeid ja mõtteid kohapealsest elust-olust, võistlusest, konkurentsist ja eesmärkidest.

Võistluse amtlik koduleht

Eesti Match Race liidu FB leht