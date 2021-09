Eesti Match Race Liidu meeskond Mati Sepaga roolis võitis Eesti Purjetamisliiga teise etapi

Maikuus alguse saanud Eesti Purjetamisliiga tänavuse hooaja teine etapp peeti 18.-19. septembril Tallinna Lennusadama naabruses Tallinna lahel. Kümne võistkonna osavõtul toimunud kahepäevasel regatil pani oma kogemuse maksma ka esimese etapi võitnud Eesti Match Race Liidu esimene meeskond Mati Sepa juhtimisel. Teise koha sai Eesti Jääpurjetamise Liidu meeskond Jaan Akermanni juhtimisel ja parima noortemeeskonnana sai kõrge kolmanda koha Tallinna Jahtklubi meeskond Rufus Rytövaaraga roolis.

Mõnusas päikesepaistes, kuid tugevates sügistuultes, purjetatud regatt jäi aina tõusvas joones tugevnevate tuulte tõttu tavalisest veidi lühemaks, kuid peavõistlusjuht Madis Ausmanil õnnestus 15-20-minutilisi tehnilisi võistlussõite ehk flight’e korraldada kahe päeva jooksul kokku kaheksa.

Kevadel Eesti Purjetamisliiga hooajale registreerunud kaheteistkümnest võistkonnast – esindades Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Haapsalu Jahtklubi, Saaremaa Merispordi Seltsi, Dago Jahtklubi, Eesti Jääpurjetamise Liitu ja Eesti Match Race Liitu – oli sel korral stardiliinil üheksa. Seetõttu sai kutse osaleda wild card’iga ka Zuxu Sailing’ut esindav meeskond.

Eesti Match Race Liidu meeskond koosseisus Mati Sepp, Karl-Hannes Tagu, Martin Müür ja August Luure võitsid kaheksast sõidust kuus ja lisasid neljapunktilise edumaaga konkurentide ees üldseeriasse ka hooaja teise etapi võidu, juhtides enne viimast etappi ka liiga koondarvestuse edetabelit.

Kevadel neljanda koha saanud Eesti Jääpurjetamise Liidu meeskond, milles purjetavad Jaan Akermann, Henri Tauts, Henri Lepik ja Kevin Grass, sõitsid stabiilselt kohtadele esimesest neljandani ja kogusid kuusteist punkti ning lisaks teisele kohale sellel regatil, tõusid nad ka hooaja edetabelis teisele kohale.

Väga hea tulemuse sõitis välja Tallinna Jahtklubi noortemeeskond Rufus Rytövaara juhtimisel, kus lisaks Rufusele purjetavad Maris Seersant, Kevin Melvin Aasav ja Robin Juul. Kaheksast sõidust kogusid nad kokku kakskümmend punkti, mis andis kokkuvõttes kolmanda koha, kevadise etapi viienda koha kõrvale , olles nende tulemustega neljandal kohal üldarvestuses enne viimast etappi.

Üldarvestuses kolmandal kohal, teise kohaga võrdse arvu punktidega, on Eesti Jääpurjetamise Liidu teine meeskond Evelyn III Keith Luuri juhtimisel, kes kevadise etapi teise koha kõrvale lisas sellelt etapilt neljanda koha. Koos Keithiga purjetavad noortearvestuse meeskonnas Karl Lember, Joosep Laus, Karsten Holter, Juuso Roihu ja Tobias Reiter.

Noortetiimide arvestuses kolmanda ja üldkokkuvõttes tubli kuuenda koha sai Haapsalu Jahtklubi meeskond koosseisus Ülari Velviste, Risten Reintam, Eino Tiirinen, Mattias Kiviselg ja Mattias Johan Kangur. Nemad on kahe etapi kokkuvõttes kaheksandal kohal ning noortemeeskondade arvestuses kolmandal kohal.

Tänavune purjetamissuvi on Eesti purjetajatele helde olnud, ehk pikki pingutusi on krooninud edu väga mitmetes klassides ja distsipliinides purjetavaid meeskondi. Nii on ka Eesti Purjetamisliigas purjetavates meeskondades nii Platu 25 klassi maailmameistrid (Mati Sepp, Rufus Rytövaara, Janno Hool), ORC avamerepurjetamise C klassi maailmameistrid (Robin Juul, Juss Ojala), ORC avamerepurjetamise B klassi MMi hõbedad (Karl-Hannes Tagu, Jaan Akermann, Henri Tauts, Henri Lepik, Kevin Grass, August Luure), sportpaat Melges 24 EMi pronks (Henri Tauts), ORC avamerepurjetamise B klassi Corinthiani kuld (Kaarel Kruusmägi) ja ORC avamerepurjetamise C klassi Corinthiani pronksid (Tauno Tõnus, Margus Reimann, Riho Koost, Erki Maidre).

Regati tulemused https://bit.ly/EestiPurjetamisLiiga2021-IIetapp-tulemused

Regati info Facebookis

Eesti Purjetamisliiga viimane, kolmas etapp toimub 1.-3. oktoobril Kakumäel.

Purjetamisliiga on võistlusformaat, mida Euroopas on juba mõni aasta edukalt praktiseeritud selgitamaks välja parimat klubi. Meistrite Liiga formaat on lihtne ja selge, mis on aastaid hästi toiminud jalgpallis, kuid töötab edukalt nüüd ka purjetamises (Sailing Champions League). Purjetamise Meistrite Liiga idee on lihtne: selgitada välja riigi parim klubivõistkond. Edukaimad rahvuslike liigade tiimid võistlevad siis edasi omavahel, et välja selgitada Aasta Parim Purjetamisklubi. Eestit esindab sel aastal Sailing Champions League finaalis Eesti Match Race Liidu meeskond https://sailing-championsleague.com/qualified-clubs-for-porto-cervo/

Eesti Purjetamisliiga regatte korraldab MTÜ Eesti Purjetamise Liiga koostöös Zuxu Sailingu ja Eesti Jahtklubide Liiduga. Eesti Purjetamisliiga on rahvusvahelise organisatsiooni Sailing Champions League liige.

Teksti autor: Piret Salmistu