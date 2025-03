Eesti, Läti ja Leedu purjetamisliidud alustavad tihedamat koostööd, et viia Baltimaade purjetamine maailma tippu

Märtsi esimesel nädalal kohtusid Eesti Jahtklubide Liidu president Sven Nuutmann, Läti Purjetamisliidu president Kaspars Rozkalns ja Leedu Purjetamisliidu juhatuse liige Mantas Klimantavičius ühise eesmärgiga viia Balti purjetamine maailma purjetamise tippu.

Kohtumiste käigus tõdeti, et Eestil ja Lätil on purjetamises tugev ühisosa. Mõlema riigi avamerepurjetajatele on Gulf of Riga Regattal (GoRR) ja Muhu Väina regatil osalemine hooaja tippsündmus, lisaks osalevad ka svertpaadi purjetajad vastastiku regattidel.

Leedu avamerepurjetamine on samuti väga hästi arenenud, seda kinnitab kasvav osalejate arv rahvusvahelistel avamerepurjetamise võistlustel, käivad ettevalmistused 2026. aasta avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks Klaipedas ning igal aastal toimuvad Leedu ORC meistrivõistlused ja Kura lahe regatt.

Leedu kolleegid on kogemusi omandamas 2025.a avamerepurjetamise MM Tallinnas. “Leedust tasuks eeskuju võtta ka sportliku one design paadiklassi Platu 25 arendamisel ning lisaks on sel aastal esmakordselt traditsioonilisest Galves Taure regatist Trakais osa võtmas lisaks Läti ja Leedu meeskondadele ka Eesti meeskonnad” ütles Nuutmann.

Laste ja noorte võistlustega seoses aga tõdeti, et saame teha koos rohkem motiveerimaks noori purjetajaid aktiivsemalt vastastikku regattidel osalema. “Leppisime kokku, et kõik alaliidud lisavad oma veebilehtedele Balti riikide võistluskalendrid, see soodustab vastastikust osalemist regattidel,” sõnas Nuutmann.

Nii nagu Eestis, on ka Lätis ja Leedus purjetamise alustalaks Optimist-klassi purjetamine, kust liigutakse edasi ILCA või kahese paadi klassi. Lätis on viimastel aastatel tekkinud märkimisväärne 420-klassi laevastik, mis on ideaalne klass kahepaadis alustamiseks. Läti keskendub hetkel noorpurjetajate arvu suurendamisele ja konkurentsi tõstmisele Optimist-klassis, kust nad hiljem liiguvad edasi kas ILCA, 420 või hobipurjetamise suunas, jäädes nii siiski osaks purjetamiskogukonnast. Leedus on traditsiooniliselt tugeval tasemel iQFoil, lisaks ILCA-le.

Kui Eestis ja Lätis toetavad purjetamist rahaliselt kohalikud Olümpiakomiteed, siis Leedus toimub rahastamine Haridus-, Teadus- ja Spordiministeeriumi kaudu. Erasponsorite kaasamiseks teevad kõik föderatsioonid suuri pingutusi, et noortel talentidel oleksid konkurentsivõimelised tingimused. Kõigis kolmes Balti riigis on suur väljakutse treenerite kvalifikatsioon ja koolitus. “Treenerite motiveerimiseks on vaja leida võimalusi nende töö paremaks tasustamiseks. Hea näide koostööst on möödunud aastal Jurmalas toimunud Optimist-klassi treeneritele suunatud, praktiline koolitus, kus osalesid nii Eesti kui ka Leedu sportlased ja treenerid,” ütles Nuutmann.

Lõpetuseks leppisid Balti riikide purjetamisliidrite esindajad kokku, et alustatakse regulaarset info ja kogemuste jagamist parema koostöö ja ühiste eesmärkide täitmise nimel.

ENG

Estonia, Latvia and Lithuania plan to work more closely together to take Baltic sailing to the top of the World sailing

In the first week of March, Sven Nuutmann, President of the Estonian Yachting Association, Kaspars Rozkalns, President of the Latvian Sailing Association, and Mantas Klimantavičius, Member of the Board of the Lithuanian Yachting Union, met with the common goal of taking Baltic sailing to the top of the world sailing.

At the meetings it was recognised that Estonia and Latvia have a strong common ground in sailing. In particular, aligned event calendar and participation in the Gulf of Riga regatta in Latvia and the Moonsund Regatta in Estonia is the highlight of the season for offshore sailors from both countries, while sailors from both countries also participate in other sailing regattas.

Lithuanian offshore sailing is also very well developed, as evidenced by growing number of participants in international ORC championships, ongoing preparation to organize 2026 ORC European Championship in Klaipeda, also annually held events ORC National Championship and Curronian Lagoon Regatta.

According to Sven Nuutmann, Lithuanian colleagues will gain experience at the 2025 ORC World Championship in Tallinn. “Lithuania is also a good example to follow in the development of a sporty one design fleet Platu 25, and this year for the first time some Estonian teams will take part in the traditional Galves Taure regatta in Trakai together with Latvian and Lithuanian teams” said Nuutmann.

Regarding the children and youth regattas, the parties agreed that more can certainly be done through closer cooperation to motivate young sailors to participate more actively in each other’s regattas. “We have agreed that the federations will add the calendars of all Baltic competitions to their national sailing federation websites, which will improve the mutual participation in competitions,” said Nuutmann.

As in Estonia, the mainstay of Latvian and Lithuanian sailing is Optimist sailing, from where you move on to the ILCA or two-boat. In Latvia, a sizable 420 class fleet has emerged in recent years, making it the ideal class to start in a two-man boat. Latvia currently focuses on scaling the funnel of youth sailors to increase a competition in the Optimist class and they would later either sitch to ILCA, 420 or lifestyle sailing, but would remain in the sailing community In Lithuania, the iQFoil is traditionally strong, alongside the ILCA.

In Latvia, as in Estonia, funding for sailing is financially supported through the local Olympic Committees, in Lithuania through the Ministry of Education, Science and Sport. To attract private sponsors, all federations are making great efforts to ensure that young talent has the financial conditions to compete with their competitors from other countries. A major challenge in all three Baltic States is the qualification and training of coaches. “In order to improve the motivation of coaches, it is necessary to find ways to better remunerate their work. A good example of cooperation is last year’s Optimist class clinic in Jurmala, which was attended by Estonian and Lithuanian athletes and coaches.” said Nuutmann.

Finally, the Baltic sailing leaders agreed that regular exchanges of information and sharing of experience are needed to improve cooperation.

