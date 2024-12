Eesti Jahtklubide liit lõpetas hooaja ja tunnustas aasta parimaid

Neljapäeval 28. novembril kogunes ligi kakssada purjetamises tegevat külalist Pärnu maantee ääres asuvasse Amservi Järve esindusse, Eesti Jahtklubide Liidu hooaja lõpetamisele. Pidulikul tänu aktusel tunnustati Garmin Purjetamise Võistlussarja aasta parimaid, Avamerepurjetamise Karikasarja ning jääpurjetamise edetabeli võitjaid. Lisaks anti üle tunnustused “Aasta parim” seitsmes kategoorias. Sündmusel osales värske Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, kes oma kõnes tunnustas meie sportlasi ja soovis purjetajatele palju edu edaspidiseks. President Kaljulaid andis sel aastal üle aasta parimate tunnustused.

2028- Eesti Jahtklubide liit 100 aastat ja LA Olümpiamängud

Õhtu algas Eesti Jahtklubide Liidu presidendi Sven Nuutmanni tervitusega. Värske president avaldas rõõmu, et Eestis on palju Optimist-klassi purjetajaid ning järelkasvu pärast ei pea muret tundma. Eraldi tänas ta olümpiasportlasi Ingrid Puustat ja Karl-Martin Rammot, kes esinesid sel suvel Pariisi olümpial suurepäraselt. Nuutmann rõhutas, et liidu üheks tuleviku eesmärgiks on eemaldada noorele tippsportlasele teel olevad takistused, et aidata neil oma unistust – osaleda olümpiamängudel – ellu viia.

“Olulised olete teie, meie purjetajad. Teie teete trenni, saavutate tulemusi ja naudite purjetamist” Sven Nuutmann.

Lisaks tõstis president esile purjetamise mitmekesisuse Eestis. Olulisel kohal on avamerepurjetamine, jääpurjetamine, purjelauasport, parapurjetamine ja matkapurjetamine. Ta kinnitas, et liit hoiab suhtluse klubide ja klassiliitudega avatud ning püüab olla nende hea partner.

“Meie suur tugevus on, et Eesti on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud võistluspaik. Siin toimuvad igal aastal mitmed tiitlivõistlused, mis annavad meie sportlastele hea võimaluse koduvetes võistelda. Möödunud suvel peeti Draakonjahtide Euroopa meistrivõistlused, tuleval suvel võistlevad avamerejahid maailmameistritiitlile Pirital ning svertpaadid Põhjamaade meistritiitlile Kakumäel. Seda tänu meie võistlusametnike ja klubide väga heale tööle” sõnas president kõne lõpetuseks.

Täname ja tunnustame

EJL hõbemärgi teenisid novembris lõpetanud juhatuse liikmed- Tiit Pruuli, Marti Hääl, Andres Valkna

Kuldmärgiga tunnustati EJL endist presidenti Kalev Vapperit, tänuks aktiivse ja tänuväärse töö eest, Eesti purjetamise juhtimisel.

Kalev tänas kõnes enda meeskonda kellega koos Eesti purjetamist juhiti, tänas sportlasi heade emotsioonide eest ning soovis kõigile jätkuvat tahet, head tuju ja edukaid võistlusi, lõpetades kõne omase sõnumiga “Purjetame Eesti paremaks!”.

Aasta parimad

Peol said tunnustatud 2024 aasta parimad sportlased, purjetamises tegevad inimesed ja silmapaistvamad teod.

AASTA PURJETAJA – INGRID PUUSTA

AASTA TREENER – MATTHEW RICKARD

AASTA MEESKOND – OLYMPIC

AASTA VÕISTLUSAMETNIK – MADIS AUSMAN

AASTA ÜLLATAJA – TAAVI VALTER TAVETER

AASTA JÄÄPURJETAJA – JOONAS KIISLER

AASTA TEGU – KALEVI JAHTKLUBI UUS SADAMAHOONE

Hooaja lõpuaktusel autasustati Garmin purjetamise võistlussarja parimaid sportlasi.

Kevadel alanud ja sügisel lõppenud võistlussarjas toimus kokku kaksteist regatti 12 paadiklassis ning 22 arvestuses. Võistlushooaeg algas mai lõpus Hiiumaal Kärdla Race-ga ning lõppes septembris Pärnus Sügisregatiga. Võistlusi peeti veel Haral, Saaremaal, Noblessneris, Lohusalus, Kakumäel ja Pirital. Sellest aastast liitusid Garmini sarjaga uuesti IQFoil ja Techno293 purjelauaklassid. Kokku võistles sarjas enam kui 500 sportlast.

Garmin Karikasarja parimaid vaata siit: https://docs.google.com/presentation/d/1xmWejt43nf1zUX9us51v9TX9gBQhQsK083EsZVMXcGo/edit?usp=sharing

Avamerepurjetamise Karikasarja võitjad

Folkbootide arvestus

Joanna , kapten Mikk Köösel Filur , kapten Liisa Köösel Trine , kapten Tõnis Piirsalu

Väiksemad jahid:

Bellatrix , kapten Rauno Pielberg (JK Dago) Dream , kapten Sigmar Sepmann (PJK) Vesileenu , kapten Imre Marmor (KJK)

Parim klubi: Pärnu Jahtklubi



Suuremad jahid:

Amserv , kapten Margus Zuraljov (KJK) Sugar , kapten Ott Kikkas (PJK) Jazz , kapten Tarmo End (SMS)

Parim klubi: Kalevi Jahtklubi

2024 aasta Jääpurjetamise Edetabeli parimad:

Ice-optimist:

Aron Poolma (PJK) Uku Melnits (PJK) Mia Kubjas (SMS)

DN-Junior

Angus Aarna Ant (PJK) Daniel Rüütel (SMS) Karl Ader (SMS)



DN

Rasmus Maalinn (PJK) Joonas Kiisler (JK Dago) Argo Vooremaa (HJK)



Monotype-XV

Indrek Aavik / Siim Valgre (SMS) Olev Oolup / Andrus Padu (JK Dago) Joosep Laus / Karl Lember (SMS)

Eesti purjetamises oli edukas hooaeg. See kõik sai võimalikuks tänu headele toetajatele ja aktiivsetele inimestele:

Amserv

Piletilevi

Alfons Hakans

Jakari Marine

Eesti Paralümpiakomitee

Eesti Kultuurkapital

Eesti Olümpiakomitee

Pille Tamm – Meresõber POP-Up Merekool juht

Meie eriline tänu ja tunnustus Amservile ja teie meeskonnale suurepärase võõrustamise eest! Südantsoojendav vastuvõtt ja toetus!

Amserv on läbi aastate Eesti purjetamist toetanud. Mitmete jahtklubide noored jõuavad võistlustele ja laagritesse turvaliselt ja kindlalt kohale tänu teie Toyota bussidele. Sel aastal lahendas Amservi meeskond meie Olümpiapurjetajate logistika mured andes sportlaste kasutusse bussi Toyota Proace ja linnamaasturi RAV-4. Lisaks panustab Amserv avamerepurjetamisse Muhu Väina regati ja Kalevi jahtklubi kolmapäevakute läbi.

Eraldi tänu peo edukasse korraldusse panustanud Nordic Catering, Pääsukese Lilleäri, Arno Kuusk, Tiit Aunaste ja suur kummardus Kaidor Kaharile õhtujuhtimise eest.

GALERII

Fotod: Tiit Aunaste