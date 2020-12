Eesti Jahtklubide Liit autasustas purjetamishooaja parimaid

Eesti Jahtklubide Liit valis 2020. aasta purjetamishooaja silmapaistvaima purjetaja, jääpurjetaja, võistkonna, võistlusametniku, treeneri, üllataja ja teo. Selgusid ka EJL-i au- ja teenemärkide laureaadid ning aasta eestvedajad, samuti said autasustatud Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja, EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikasarja, Melges 24 klassi ja Eesti Purjetamise Liiga parimad.

Koroonaviiruse leviku tõttu toimus Eesti Jahtklubide Liidu purjetamishooaja autasustamine 12. detsembril ringreisina neljas erinevas asukohas viiele autasustatavate grupile, et tagada inimeste hajutamine. Auhinnad anti välitingimustes üle Pärnu Jahtklubi lipuväljakul, Haven Kakumäe lipuväljakul, Kalevi Jahtklubi lipuväljakul ja Pirita Surfiklubi lipuväljakul.

Aasta Purjetaja 2020 on olümpiasurfar Ingrid Puusta, kes saavutas veebruaris Austraalias peetud RS:X klassi maailmameistrivõistlustel 16. koha ja novembris Portugalis toimunud Euroopa meistrivõistlustel 13. koha ning tuli oktoobrikuus Itaalias 2024. aasta Olümpiamängude uue purjelauaklassi iQFOiL maailmamängudel 25. kohale.

Aasta Jääpurjetaja tiitel kuulub tänavu Rasmus Maalinnale, kes tuli DN klassis juunioride maailmameistriks ja juunioride Euroopa meistriks.

Aasta Võistkond on Bermudal toimunud Match Race maailmameistrivõistlustel osalenud Mati Sepa Match Race tiim, kuhu lisaks kaptenile kuuluvad Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Aleksei Žigadlo. MM-ile pääsesid kutse alusel võistlema vaid 16 väga kõrgetasemelist võistkonda üle maailma.

Aasta Treeneriks valiti Eesti Purjetamisakadeemia kahepaatide treener ning Tallinna Jahtklubi Purjetamiskooli käima pannud ja seda pikki aastaid edukalt peatreenerina vedanud Maria Veessaar, kelle käe alt on Eesti purjetamisse lisaks tublidele sportlastele ka arvukalt uusi noori treenereid juurde tulnud.

Aasta Võistlusametnikuks nimetati aastaid Eesti Jahtklubide Liidu võistlusametnike komisjoni juhtinud, liidu tehnilise delegaadi tiimi kuulunud ja Eesti meistrivõistluste regattidel võistlusjuhina tegutsenud Marko Saarlaid.

Aasta Üllataja tiitliga hinnati Taavi Valter Taveteri, kes teenis olümpiaklassi Finn juunioride maailmameistrivõistlustelt hõbemedali ja juunioride Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali.

Aasta Tegu on Andrus Nilgi sulest ilmunud Rein Ottosoni elulooraamat „Rein Ottoson. Meri, mu kirg”, mis annab edasi nii Reinu treeneriks kujunemise teekonna ja sportlaste koolitamise filosoofia kui jutustab mitme põlvkonna Eesti tipp-purjetajate kujunemis- ja arenguloo.

Eesti Jahtklubide Liidu aumärgi pälvis tänavu Egon Elstein, kelle volitused EJL-i presidendina lõppesid seoses juhatuse volituste perioodi lõppemisega novembrikuus.

EJL-i teenetemärkide laureaatide nimekirja lisandusid juhatuse liikme volituste lõppemisel Lauri Väinsalu ja Tõnis Kask. Ülejäänud eelmise juhatuse koosseisu liikmetele on teenetemärk juba varasemalt omistatud. Sportlike saavutuste eest said teenetemärgi Raul Mihkel Anton (talisurfi MM-il purjekauakelkude slaalomi 5. koht), Raivo Saarm (talisurfi MM-il purjekauakelkude slaalomi 7. koht) ja Triina Trei (paljukordne Eesti meister lohesurfis). Eriteenete eest tunnustati teenetemärgiga Hara Seilamise Seltsi purjetamiskooli käima tõmmanud ja seda mitu aastat edukalt vedanud Ingrid Randlahti ning EJL-i peasekretäri Ott Kallast ja peasekretäri assistenti Riina Ramsti pikaajalise töö eest liidus.

Aasta eestvedaja tunnustused pälvisid võistluste korraldamise aasta eestvedajana Tõnis Kask, kes käivitas Eestis Manage2Sail regatihalduskeskkonna kasutamise ja korraldas talisurfi maailmameistrivõistlused, ning parim noortespordi klubi Rein Ottosoni Purjespordikool.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarjas selgusid tänavused parimad purjetajad ja purjelaudurid 15 klassis. Kõikide klasside võitjatele sarja kokkuvõttes on auhindadeks toetajate Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud Garmini spordikellad, samuti loositi üks kell välja igal regatil kõigi võistlejate vahel.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 medalistid:

klass Optimist:

U16 üldarvestus – kuld Andrias Sepp, hõbe Mia Maria Lipsmäe, pronks Rico Robert Alliksoon

U16 tüdrukud – kuld Mia Maria Lipsmäe, hõbe Ann Carolin Victoria Vürst, pronks Laura Marii Taggu

U12 üldarvestus – kuld Martin Rahnel, hõbe Pärtel Orusalu, pronks William Liiv

U12 tüdrukud – kuld Sharon Peetrimäe, hõbe Liise-Kärt Liiber, pronks Mari Ottesson

klass Zoom8:

U17 üldarvestus – kuld Martin Lipp, hõbe Henry-Mark Andresson, pronks Oliver Iida

U17 tüdrukud – kuld Elisabeth Ristmets, hõbe Lisbeth Taggu, pronks Maria Aleksandra Vettik

klass Laser 4.7:

U18 üldarvestus – kuld Romi Safin, hõbe Karolin Härm, pronks Georg Erik Ristal

U18 tüdrukud – kuld Romi Safin, hõbe Karolin Härm, pronks Katariina Roihu

klass Laser Radial:

naised – kuld Liis Annus, hõbe Elisa Tamm, pronks Lissel Laiv

U21 tüdrukud – kuld Liis Annus, hõbe Elisa Tamm, pronks Lissel Laiv

U19 – kuld Aleksander Kuusik, hõbe Sten-Markus Andresson, pronks Kaspar Raus

klass Laser Standard:

üldarvestus – kuld Karl-Martin Rammo, hõbe Bo Aaron Kooser, pronks Georg Haud

U21 – kuld Bo Aaron Kooser, hõbe Keith Luur, pronks Markus Maalt

klass Techno 293 Minim U13:

üldarvestus – kuld Bertha Kivistik, hõbe Liisa Marii Kalk, pronks Remi Marten Rajasalu

klass Techno 293 Junior U15:

üldarvestus – kuld Saskia Põldmaa, hõbe Lisett Aasmets, pronks Marta Arete Sokk

tüdrukud – kuld Saskia Põldmaa, hõbe Lisett Aasmets, pronks Marta Arete Sokk

klass Techno 293 Plus:

U19 – kuld Romek Roolaht, hõbe Joonas Mik, pronks Evert Härm

klass Formula:

üldarvestus – kuld Martin Ervin, hõbe Frank Ervin, pronks Renar Roolaht

klass Foil:

üldarvestus – kuld John Kaju, hõbe Matthew Rickard, pronks Ingrid Puusta

klass RS Feva:

U18 üldarvestus – kuld Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, hõbe Andrias Sepp ja Liise Väliste, pronks Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov

U18 tüdrukud – kuld Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, hõbe Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov, pronks Mia Maria Lipsmäe ja Sandra Sinivee

U14 üldarvestus – kuld Pärtel Orusalu ja Sander Talts, hõbe Ann Carolin Victoria Vürst ja Maru Reiter, pronks Karl Markus Kaal ja Joonas Ata Saks

klass 29er:

U19 üldarvestus – kuld Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava, hõbe Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas, pronks Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova

U19 tüdrukud – kuld Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava, hõbe Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas, pronks Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova

klass 470:

üldarvestus – kuld Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann, hõbe Alari Lagle ja Kaia Kodasma, pronks Jakob Haud ja Märten Mikk

klass 49er ja 49erFX:

üldarvestus – kuld Juuso Roihu ja Henri Roihu, hõbe Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter, pronks Lenart Kivistik ja Taavi Siilbek

klass F18 ja Nacra 15:

üldarvestus – kuld Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa, hõbe Karolin Härm ja Richard Marcus Arge, pronks Hardi Laurits ja Marek Lentsius

EJL Avamerepurjetamise Eesti Karika ORC I grupis teenis esikoha välja jaht Katariina II kapten Aivar Tuulbergi käe all. Teiseks tuli Ott Kikkase jaht Sugar, kus roolis Marjaliisa Umb ning kolmandaks Arne Veske jaht Matilda 4 Mati Sepa juhtimisel. ORC II grupis on võitjaks jaht Port Artur Mihkel Koski käe all. Sarja teise koha saavutas jaht Lagle II, kus kapteniks Ülari Velviste ning kolmandaks tuli Sven Kriggulsoni jaht Celia Rauno Pielbergiga roolis. Folkbootide seas saavutas võidu jaht W-Lind, mille kapteniks Tiit Riisalo, teise koha jaht Tee Chee, kapten Peeter Välkmann ja kolmanda koha jaht Castor, kapten Ott Kolk.

Melges 24 klassi Eesti edetabeli võit läks jahile Lenny Tõnu Tõniste juhtimisel. Teise koha saavutas jaht Rock City Tiit Vihuli käe all ning kolmanda koha jaht Yes Sir No Sir Tõnis Haaveliga roolis.

Eesti Purjetamise Liiga parima võistkonnana pälvib uhke rändkarika ja meened Eesti Match Race Liidu tiim koosseisus Mati Sepp, Karl-Hannes Tagu, Martin-Gustav Lepp, Ago Rebane ja Rene Treifeldt.

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.