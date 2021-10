Eesti Jahtklubide Liidu uus peasekretär on Madis Ausman

Eesti Jahtklubide Liidul on heameel teatada, et alates 1. oktoobrist asus EL-i peasekretäri ja tegevjuhina tööle purjetamisringkondades hästi tuntud Madis Ausman.

Madis alustas oma purjetajateed 1982 aastal Kalevi Jahtklubis ja jätkas avamerepurjetajana nii LYS, kui ORC formaadis, samuti on ta seilanud Draakonil,osalenud Match Race regattidel, purjetanud katamaraanil F18 jne. Jahtkapteni paberid omandas ta legendaarse Kalju Toomara juhendamisel 1990. aastal. Alates 2010 aastast omab ta rahvusvahelise võistlusjuhi staatust. Madis on aastast 2012 koolitanud väikelaevajuhte ja alates aastast 2014 olnud vabatahtlik merepäästja. Madis Ausman on ka Eesti Purjetamisliiga asutaja ja juhatuse liige ning purjetamisinstruktor Sailing.ee-s ja Sailingcenter´is. Rahvusvahelise võistlusjuhina on ta läbi viinud keskmiselt kolm rahvusvahelist tiitlivõistlust aastas, lisaks veel Eesti ja lähinaabrite meistrivõistlusi. Võistlusametnikuna osales ta ka Rio olümpiamängudel. Võistlusjuhina on Madis läbi viinud jahiklasside Laser, 470, Melges24, ORC, Finn, RSX, 49er, FX, 5,5 metre, 12 metre jne. Euroopa- ja maailmameistrivõistlusi erinevates riikides.