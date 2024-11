Eesti Jahtklubide Liidu uueks presidendiks valiti Sven Nuutmann

Tänasel liidupäeval valiti EJL-le uus juhatus järgmiseks neljaks aastaks. Uues koosseisus hakkavad Eesti purjetamise nimel tööle: Sven Nuutmann, Alari Akermann, Martin Berkmann, Toomas Tõniste, Tuuli Org, Karl Hannes Tagu ja Kai Kallas.

Jahtklubide liidu presidendiks valiti Sven Nuutmann.

Uue juhatuse üheks peamiseks prioriteediks on Eesti purjetamise viimine rahvusvahelise spordieliidi tippu ning medalivõit Los Angelese 2028. aasta olümpiamängudel. “Eesti purjetamine väärib kohta Eesti ja maailma spordieliidis,” rõhutas vastvalitud uus alaliidu president Sven Nuutmann. “Meie eesmärk on tagada sportlastele kõrgel tasemel ettevalmistus ning tuua juurde eratoetajaid, et suurendada arenguvõimalusi nii sportlastele kui ka noortele talentidele.”

Teeme suure-suure kummarduse ja täname senist presidenti Kalev Vapperit ja lõpetavat juhatust kuhu kuulusid Tiit Pruuli, Marti Hääl, Mihkel Kosk, Andres Valkna ning uues juhatuses jätkavaid Tuuli Orgi ja Toomas Tõnistet.