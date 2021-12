Eesti Jahtklubide Liidu 2021. aasta parimate rahvahääletus on alanud!

Kätte on jõudnud aeg, et valida meie tublide sportlaste ja treenerite seast parimatest parimad, kes on oma pingutuste ja tulemustega olnud eeskujuks kõikidele teistele purjesportlastele.

Selleks, et saaksime jaanuaris toimuval hooaja lõpetamisel välja kuulutada just need, kes auhinda väärivad, vajame Sinu abi.

Anna meile märku, kes olid 2021. aastal Sinu arvates parimad ja miks nad tunnustust väärivad!

Hääletus on avatud selle aasta lõpuni ning oma hääle saad anda siin:

https://forms.gle/JW3yZC8ZBd9J2Rs4A