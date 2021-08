Eesti jaht Matilda 4 on avamerepurjetamise maailmameister, Sugar 3 ja Katariina II jätsid koju hõbemedalid

Tuuline finish Alexela avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel tõi Eesti jahtidele kulla ja kaks hõbedat. Amserv Toyota lühirajasõitude päeval purjetati kaks sõitu ja punkt-punkti heitluses selgusid maailma parimad avamerepurjetajad. 6.-14. augustil Tallinnas toimunud Alexela ORC MMil läksid kahes suuremas ja kiiremas klassis kullad Saksamaale ja Rumeeniasse. Kõige arvukama osavõtjaskonnaga C-klassis jäi tiitel ja hõbe Eestisse, samuti kuuluvad eestlastele B klassi hõbemedalid ja mitmed poodiumikohad mitteprofessionaalide ehk Corinthiani arvestuses.

“Alexela ORC avamerepurjetamise MMi ei saa pidada vähemaks kui täielikuks õnnestumiseks,” ütles Offshore Racing Congressi – ORC president Bruno Finzi MMi võõrustanud Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse olümpiatuleväljakul toimunud auhinnatseremoonial, taustal purjetajate ja neid austama tulnud sadade inimeste rõõmuhüüded ja taas süüdatud sümboolne olümpiatuli. “Sellel nädalal jagus meile kõike: kerget ja tugevat tuult, erinevaid võistlusdistantse ja -alasid, karmi võistlust, suurepäraseid purjetajaid, suurepäraseid korraldajaid ja sponsoreid ning kõigi kolme klassi võistlustulemusi viimasel võistluspäeval – uute maailmameistrite selgitamiseks poleks saanud midagi paremat soovida.”

Purjetajaid ja korraldajaid tänasid suurpärase nädala eest Kalev Vapper, Eesti Jahtklubide Liidu president; Marti Hääl, tiitlisponsor Alexela kontserni asepresident ning Michael Berghorn, A klassi maailmameister jahilt Halbtrocken 4.5.

ORC 2021.a maailmameistrid on:

A klassis: Michael Berghorni Mills 45 HALBTROCKEN 4.5 meeskond Saksamaalt, kuhu kuuluvad Luke Malloy, Mareike Berghorn, Mikkel Rossberg, Jes Gram Hansen, Hendrik Plate, Sebastian Plate, Konrad Nehrenberg, Justus Reinke, Hasso Höher, Marc Viehöfer ja Linus Döpp.

B klassis: Catalin Trandafiri Grand Soleil 44 P ESSENTIA44 Rumeeniast, kuhu kuuluvad Joan Navarro, Piotr Przybylski, Nacho Postigo, Hugo Rocha, Alfonso Domingos, Eduard Guta, Andrei Teodorecu, Lars Koridon ja Jochem Schoorl.

Klassis C: Juss Ojala J-112E MATILDA 4 meeskond Eestist, kuhu kuuluvad Marek Harjak, Karlo Hmeljak, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Kelly Veske, Priit Berkmann, Christopher Juul ja Felix Andresen.

A klassis olid kaks võistkonda Saksamaalt, Michael Berghorni HALBTROCKEN 4.5 ja Tillmar Hanseni TP 52 OUTSIDER, võidelnud terve nädala ja viigistanud omavahelise punktiskoori enne viimast võistluspäeva. Miski ei olnud kindel enne viimast sõitu. Kogenud OUTSIDERi väljavaated olid kõrged, kuid siis tabas neid ebaõnn: spinnaker kukkus märgivõtul vette ja seda ei õnnestunud enam kätte saada, samal ajal kui HALBTROCKEN neist mööda kihutas, sõiduvõidu ja maailmameistri tiitli napsas. OUTSIDER meeskond pälvis hõbemedali ja Jani Lehti GP 42 MERCEDES-BENZ EQ POWER Soomest pronksi. A klassis võistles 8 jahti Soomest ja Saksamaalt.

“Meie meeskond oli sel nädalal tõesti vankumatu,” ütles Berghorn. “Töötasime kõvasti, püüdsime vigu minimeerida ja eriti täna õppisime selle paadiga kiiresti allatuult sõitma. See on irooniline, sest eelmised omanikud arvasid, et seda paati ei hinnatud TP-dega võrreldes allatuules sõitmisel kõrgelt, kuid me leiame, et ORC reitingud on selle paadi jaoks üsna õiglased. Meil on enamasti amatöörmeeskond, seega on eriti rõõmustav, et raske töö, mida me oleme teinud, saab tasutud kuldmedalitega.”

B klassi kuldmedalistide tiim jahil ESSENTIA 44 Grand Soleil 44 on enamasti profimeeskond, kes on selle tulemuse saavutamiseks eriti sel aastal intensiivselt treeninud nii Vahemerel kui ka Läänemerel. Sellel laeva meeskonna koosseis on muljetavaldav – Hugo Rocha on 1996.a 470 klassi Olümpiamängude pronks ja North Sails’i ekspert Portugalist, Nacho Postigo on andine America’s Cupi ja J-Class jahi Topaz navigaator, Alfonso Domingos on 2012.a olümpiapurjetaja ja kahekordne Bacardi Cup Star klassi võitja Portugalist, Piotr Przybylski on 2007.a Americas Cup’i võistleja, Lars Koridon oli Tokyos Hollandi olümpiakoondise treener, Jochem Schoorl Hollandist on aga double handed distsipliini kõva käsi, olles võitnud mitmeid tiitleid jahil Hubo (Waarschip 36), mis tänaseks seilab Dmitry Krasilnikovi juhtimisel Wizardi nime all Eesti vetes.

Nende punktiedu konkurentide ees oli selle MMi kõige kaalukam – 6 punkti. Purjetades viimasel võistluspäeval Naissaare lähistel kaks võistlussõitu rahvusvahelise, mitmete olümpiamängude kogemusega ja otse Tokyost Eestisse lennanud peavõistlusjuht Athanasios Papantoniou käe all, noppis Essentia 44 meeskond mõlemast sõidust võidu.

Essentia 44 märkimisväärsete saavutuste ja kogemustega maxi jahtide navigaator Nacho Postigo, selgitas: „Tulime märtsis kokku, võistlesime ja treenisime Roomas, seejärel võistlesime Capril ORC Euroopa MV-l, veel mõned võidusõidud [Itaalias] ja lisaks võistlesime ja tegime ettevalmistusi enne siiatulekut Valencias. Meil õnnestusid väga hästi pikad avameresõidud ja see aitas kindlasti punktiskoorile kaasa. Lühirajasõidud olid rasked, kuid oleme rahul sellega, et võitsime täna kaks sõitu, mis on kui kirsiks tordil.”

B-klassi hõbemedalid sai Aivar Tuulbergi meeskond KATARIINA II jahil Swan 42 edestades pronksmedalid saanud Gordn Nickeli meeskonda jahil X-41 SPORTSFREUND Saksamaalt kolme punktiga.

Katariina II sai avameresõidul seitsmenda koha ja seda tulemust ei saanud paraku skoorist halvima tulemusena maha visata. Kõik teised seitse tulemust olid teised, kolmandad ja neljandad kohad, mis kokkuvõtteks andis 23 punkti. MMi hõbedasse meeskonda kuulusid lisaks Aivar Tuulbergile Karl-Hannes Tagu, Peter Saraskin, Henri Tauts, August Luure, Lorenzo Bodini, Marco Bruno Bodini, Markus Iin, Kevin Grass ja Jaan Akermann.

Eestlased olid ülitugevad ka mitteprofessionaalide ehk Corinthiani arvestuses, kus parima amatööride tiimi võidu võttis jaht OLYMPIC X-41 mod Tiit Vihuliga roolis, meeskonnas lisaks purjetamas Meelis Pielberg, Ivo Kais, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Kaarel Kruusmägi, Tarmo Vesberg, Raul Vane, Raul Vinnal ja Aivar Kaljumäe.

Ka Corinthiani arvestuse hõbemedalid jäid Eestisse jahile PREMIUM X-41 mod Tanel Tamme juhtimisel, kelle meeskonnas aidasid tulemuse vormistada Priit Tammemägi, Jaanus Hannes, Gaius Mets, Janno Kriiska, Mart Käär, Raiot Pikmets, Veiko Valts, Kristjan Keert ja Veikko Vapper. Kolmanda koha Corinthiani poodiumil sai Seppo Sjöroosi jaht SEANNA Grand Soleil 45 Soomest.

B klassis oli võistlustules kokku 34 jahti, kelle hulgas 6 Eestist ja nendest 5 esikümnes.

C klass, kes heitles otsustavate punktide nimel Tallinna lahel, koges nii esimese sõidu poole pealt katkestamist tuulesuuna tugeva pööramise tõttu kui ka üldist tagasikutset liiga agressiivse lähte tõttu. Teise rahvusvahelise peavõistlusjuht Eckhart Reinke juhtimisel tegutsenud võistluskomitee andis endast parima, et C klass saaks peetud kaks võistlussõitu, et tagada maksimaalne võimalus punktiskooride parandamiseks otsustavas lahingus.

Viimase võistluspäeva alguses oli kõikidel esikolmiku jahtidel C klassis võimalus MMi tiitlile olemas. Valitseval C-klassi 2019. a maailmameistril, Ott Kikkase meeskonnal jahil Italia 11.98 SUGAR 3 Sandro Montefuscoga roolis oli tiitli võitmiseks kindlasti vaja võita mõlemad sõidud, samas oli võidu tagamiseks vajalik ka konkurentide suur kaotus, et suurendada punktivahet. Enne viimast võistlussõitu oli punktiseis väga pingeline. Juss Ojala meeskond jahil MATILDA 4 (J-112E) juhtis 11 punktiga, teisel kohal oleval Sugar 3 meeskonnal oli 12 punkti ja Patrik Forsgreni juhtimisel Rootsi jahil TEAM PRO4U First 36.7 mod oli 13 punkti.

Mõlemast sõidust võttis võidu Sugar 3, kuid samuti tiitlit jahtiva Juss Ojala meeskonna Matilda 4 teine ja neljas koht ei olnud piisavalt palju halvemad, et Sugar 3 oleks punktidega Matilda 4 edestanud. Sugar 3 meeskonnas purjetasid Sandro Montefusco, Siim Ots, Paolo Montefusco, Marjaliisa Umb, Karl-Robert Trink, Matteo Polli, Paolo Bucciarelli and Maurizio Loberto.

Võrdse arvu, 13 punkti juures oli Matilda 4 meeskonnal esikohti üldskooris rohkem ja kuna avameresõitude tulemused mahaviskamisele ei kuulu, jäi Sugar 3 meeskonda „karistama“ pikast avameresõidust saadud neljas koht kaheksa sõiduga seerias. Matilda 4 meeskond noppis kokku neli sõiduvõitu ja kinnistas sellega endale C klassi maailmameistritiitli, Sugar 3 on tänavuse MMi hõbe ja rootslaste Team Pro4U pronks.

Matilda 4 pardal taktikuna purjetanud maailma tippu kuuluv match race purjetaja Joachim Aschenbrenner Taanist võitis Matilda 4 meeskonnas roolimehena purjetades Euroopa meistri tiitli juba aastal 2019 Rootsis. Karlo Hmeljak Horvaatiast võistles 2008.a OMil 470 klassis ning 2012.a OMil Laseril.

Matilda 4 taktik Karlo Hmeljaki jaoks Horvaatiast, kes alles kaks nädalat tagasi meeskonnaga liitus, oli muljetavaldav, kui raske töö meeskond selle tulemuse saavutamiseks nii ettevalmistuses kui ka võidusõidus tegid. “Siin Eestis on selle klassi purjetamine olnud sel hooajal väga aktiivne ja ma arvan, et see on jõudnud väga kõrgele tasemele,” ütles ta. „Ja erinevalt one design tüüpi jahtidega purjetamisest peame ORC süsteemis võisteldes võitlema iga sekundi eest terve regati vältel, isegi kui oleme juhtimas, sest võistleme aja vastu. Arvan, et see sunnib meeskondi terve regati vältel igas sõidus maksimaalselt panustama.“

Võidušampust nautinud Matilda 4 kapten Juss Ojala oli tulemuse üle kahtlemata väga õnnelik. “See oli väga pikk töö, et siia jõuda. Meil on väga kõva meeskond ja väga hea jaht. Meie meeskonna (Tiim Amserv jahil Grand Soleil 42R) viimane maailmameistritiitel oli amatööride seas aastal 2012 Helsingis toimunud MMilt ja et nüüd jõuda sellele tasemele, kulus üheksa aastat. See oli suur samm edasi.”

Mitteprofessionaalide arvestuses kindlustas endale parima meeskonna tiitli Patrik Forsgreni juhtimisel Rootsi jahil TEAM PRO4U First 36.7 mod. Hõbe- ja pronksmedalid jäid ka siin klassis Eestisse.

Eero Panki juhtimisel tiim CREDIT24 SAILING Salona 38 ibc saavutas MMi üldkokkuvõttes kaheksanda koha ja Corinthiani arvestuses teise koha, meeskonnas Kristian Allikmaa, Veiko Haavapuu, Karin Lausmaa, Indrek Tiits, Mihkel Karu, Toomas Talts, Rene Treifeldt ja Anu Varvik.

Üldkokkuvõttes kümnenda koha välja sõitnud jaht MY CAR X-35 Mod Tauno Tõnuse juhtimisel sai Corinthiani arvestuses kolmanda koha, meeskonnas veel Margus Reimann, Erki Maidre, Martin Ärm, Riho Koost, Vahur Teder, Kristo Õunap ja Ksenia Jemeljanova.

C klassis võistles kokku 62 jahti, millest 29 olid Eestist. Kuldlaevastikku, ehk 31 parema jahi hulka pääses 18 Eesti jahti, kellest 6 finisheerisid esikümnes ja järgmised 7 teises kümnes.

ORC poolt väljaantava MMI parima rahvuse karikas Nations Team Trophy läks Soome, sest soomlased olid igas võistlusklassis esindatud, mida MMil väga edukalt esinenud eestlastel ja sakslastel ei olnud.

Olümpiatuli Pirital on kustunud ja regati lipp langetatud – nii sportlike saavutuste kui ka korraldusliku poole pealt väga edukas ja kordaläinud MM on lõppenud ja korraldajad – Kalevi Jahtklubi, Tallinna Olümpiapurjespordikeskus TOP, Pärnu Jahtklubi ja Tallinna Jahtklubi teevad suure kummarduse kõigile purjetajatele, peasponsor Alexelale, kõigile teistele toetajatele ja vabatahtlikele, ilma kelleta ei oleks saanud tiitlivõistlus ei sellist kaalu ega kõrget taset saavutada.

Jahtide võistlustrajektoore saab ka tagantärgi vaadata GPS-träkkimise abil, mida Karla Auto O.K. toel vahendas Sportrec https://www.orcworlds2021.com/live-tracking

Videoproduktsiooni partner Telia jäädvustas sündmuse ja tõi iga võistluspäeva kokkuvõtted Inspira telekanalis vaatajateni ajavahemikus 10.-14. augusti õhtul kell 20. Kokkuvõtteid saab online’is vaadata ka Postimees.ee kanalil. https://sport.postimees.ee/section/659

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi toetasid lisaks Alexelale Tallinna linn, Kultuuriministeerium, Sportland, Saku, Alter Marine, Amserv Toyota, Forus, Rotermann City, Pantaenius, Tactical Foodpack, Karla Auto O.K., Deinhard, Telia, Inspira, Postimees ja OneSails.

MMi korraldajad olid Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

Tekst: Piret Salmistu