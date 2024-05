Eesti avamerepurjetamise karikasarja esimene etapp on peetud

Laupäeval toimus Kalevi jahtklubi avamere karikasarja esimene võistlus, mis ühtlasi on Eesti avamerepurjetamise karikasarja etapp.

Võistlusel osales viistesit alust mis olid jaotatud viide erinevasse võistlusgruppi.

Tegemist oli esimese avamerepurjetamise võistlusega sel hooajal kus meeskonnad said ühtlasi testida talvel jahtidel tehtud parendustöid.

ORC I grupis hõbemedali võitnud Shadow meeskonna kapteni Harles Liivi sõnul on nende meeskonna koosseis jäänud eelmise aastaga võrreldes samaks. Avavõistlusel osaleti siiski natuke väiksemas koosseisus, neli meeskonnaliiget jäid sedakorda kaldale.

Sellele milliseid töid on Shadow meeskond hooajaks ettevalmistavalt jahil teinud, vastas Liiv, et jahil on mõned uued fokad.

“Lisasime ka allatuule musklit ja uued asümmeetrilised spinnakerid on jälle 10m2 suuremad (eelmisel aastal sai ostetud 10m2 suuremad kui sellest eelneval aastal olid). Tugevdasime ka pisut jahi lage, kuna suured pinged painutasid fallide pelisid.

Hooaja avavõistlusel mängis vingerpussi viimases otsas langenud tuul

Laupäeval oli ennustuses tõusev tuul. 11 knotsist kuni 18 knotsini. Juhtus aga millegipärast nii, et allatuule finiši viimasel otsal vaikis tuul maha ja meie 1,5 minutine vahe Fortega kärises tänu kiiruse langusele kolmeminutiliseks. Ümberarvestusega 4 sekundiline kaotus, võttis Liiv võistluse kokku.

Suvi tuleb Shadow meeskonnale tegus, plaan on sõita ära kõik Eesti suuremad võistlused ja muidugi Euroopa Meistrikad.

Väike plaan on ka väike Shadow ( Corsa 915) vette panna ja suve teises pooles või sügisel vahemerel võistelda.

ORC I grupis võitis kuldmedali meeskond jahil Forte kapten Jaak Jõgi juhtimisel, Shadow järel kolmandaks tuli Fanatic 2 kapten Ain-Eke Jalastoga.

ORC II grupis saavutas esikoha meeskond jahil Brigitta-X kapten Aleksandr Karboinov. Teisele kohale tuli Mach 1 kapten Martin Pihlaki juhtimisel, kolmandale kohale sõitis meeskond Cassandral kapten Ott Hakkajaga.

ORC III grupis saavutas esikoha Vesileenu meeskond kapten Imre Marmoriga, teisel kohal Roxanna meeskond kapteniks Jörgen Läänerand ning kolmandana lõpetas jaht Faro, kapten Neeme Külm.

Draakonite paadiklassis osales kaks jahti, Roosi kapten Andres Laul-ga võitis, Ladybee meeskond jäi teiseks.

Folkbootidel paremusjärjestus selline: Jonna kapten Mikk Köösel esimene koht, Trine meeskond teine ja jaht Teele kolmas koht.

Kõik tulemused: https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=vvklq

Pildid Gerli Tooming: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kalevi.Jahtklubi&set=a.970359205090121