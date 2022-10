Eesti avamerepurjetajad jahil “Sugar” lõpetavad hooaja neljanda rahvusvahelise meistritiitliga!

Eile selgusid Itaalias Sistianas viie võistluspäeva järel Euroopa meistrid sportpaatide avamerepurjetamises.

Eestist osales sellel võistlusel Pärnu Jahtklubi lipu all sõitev Sugar meeskond, kapten Ott Kikkase juhtimisel.

Sõite oli nendele päevadele planeeritud kaheksa, üks pikem coastal sõit ja seitse lühiraja sõitu, aga tuult nii palju ei jagunud ja lõpuks sai kirja üks coastal ja viis lühiraja sõitu. Sugari (Corsa 915) meeskonna lõppskooriks oli 6 punkti (1-1-1-1-2), millega edestasid teise koha saanud Chardonnay meeskonda koguni 14 punktiga.

(pildil kapten Ott Kikkas)

Kapteni sõnul oli tegemist oli kahtlemata ühe paremini korraldatud võistlusega kus nemad on osalenud, seda nii tehnilistes küsimustes, võistluste korralduses veepeal ja peale võistluspäeva lõppu kaldal, seda kinnitas ka meeskonnas pikalt sõitnud Marjaliisa Umb, kes lisas, et Itaallased on alati rõõmsad neid stardiliinil nähes ja ei tunne kurbust, et meistritiitlid järjest Eestisse lendavad.

(Meeskond: Marjaliisa Umb, Risto Riim, Ott Kikkas ja Karl-Robert Trink ja itaalased Sandro Montefusco, Paolo Bucciareli, Matteo Ivaldi, Alessandro Alberti)

Sugari meeskonnale on olnud lõppev hooaeg võituderohke, kokku on koju Eestisse toodud tänasega koguni neli meistritiitlit

14.- 21. mail tominud ORC Vahemere Meistrivõistlustel võitis meeskond omas grupis 1. koht 22-30. juunil Porto Cuervos toimunud ORC avamerepurjetamise maailmameistri võistluste C klassi 1. koht 24.-28. augustil Itaalia meistrivõistlustelt avamerepurjetamises Monfalcones oma grupis 1. koht

(Sugar meeskond 11.10 Itaalias)

Küsimusele, mis on Sugari edu saladus, vastas kapten, et kindlasti on selleks hästi toimiv meeskond ja hea ettevalmistustöö jahiga mille eest tunnustab ta eriti just kohalike liikmeid, kes eelnevalt suure töö ära olid teinud.

Eestlastest osalesid võistlusel Marjaliisa Umb, Risto Riim, Ott Kikkas ja Karl-Robert Trink ja itaallased Sandro Montefusco, Paolo Bucciareli, Matteo Ivaldi, Alessandro Alberti.

Sellega loeb Sugari meeskond, kes on tänaseks tagasi kodumaale jõudnud, 2022 aasta hooaja lõppenuks ja läheb auga teenitud puhkusele, et siis uuel hooajal puhanuna taas maailmatasemel purjetajatele väärt konkurentsi pakkuda.