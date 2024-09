Draakonjahtide karikasarja viimase etapiga selgusid hooaja parimad

Nädalavahetusel said Eesti Eesti Draakon klassi jahid taas kokku DRAGON EST CUP 2024 viimaseks ehk neljandaks etapiks ning peale kahte päeva kena purjetamisilma ja sõite, selgitati välja nii etapi kui ka kogu selle aasta karikasarja parimad.

Karikasarja üldarvestuse võitis Gustl XL meeskond, kapten Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk.

Teise koha saavutasid meeskond jahil Sparwen, koosseis: kapten Tiit Vihul, Aleksei Zigadlo ja Raul Grigorjev.

Kolmandal kohal kapten Ilmar Rosme, Martin Käerdi ja Indrek Tiits jahil Laine.

Ülevaate möödunud nädalavahetusest on kirja pannud Alar Volmer:

Kallid Purjesõbrad! Und ei tule ja päeva sündmused ikka veel silme ees… Täna saime ühele poole Eesti Draakon klassi karikavõistlustega, oli väga huvitav nädalavahetus. Tuul oli tugev ja keerutav, laine terav ja lühike, mis muutis võistlemise ja raja paika panemise raskeks nii võistlejatele kui ka võistlusjuhile.

Aga osavõtjate hulgast võis leida päris võidusõidu purjetamist oskavaid purjetamiskorüfeid – stardis värske ORC Euroopa Meister Tiit Vihul koos väga tuntud/teatud Raul Grigorjevi ja Aleksei Zigadloga, samuti eelmise aasta karikakaitsjad, mitte vähekogenud Rene Treifeldt, Eero Pank, Mihkel Kosk ja vürtsi lisas Ukraina korüfee Jevgeni Braslavets, 1996 470 klassi Olümpiavõitja ja Draakon klassi 2015 Maailmameister, kes siin enne karikaetappi viis läbi treeninglaagri ja osales ka taktikuna Eduard Gorbunovi meeskonnas koos temaga veel ka Tallinna 1980 Olümpiaregati SOLING klassi hõbemedalist Nikolai Poljalokov.

Aga nendega ei piirdunud TEGIJATE nimekiri – meie oma enda FINN klassi meister Aare Kööp oli rooli hoidmas Andres Aavik Draakonil Muusa Sailing. Ja Pearu Põld’i Draakonil oli vägesid juhtimas Andres Laul rohkem küll tuntud kui LAULUKAS!? Vana kooli tegijatest veel kohal ka Targo Raus koos Tartu meeste Taavo Tenno ja Ardi Püssaga.

Erilist heameelt ja kiiret purjetamist näitas taas Jevgeni Kazakov, kes Draakon klassis juba alates 1964 aastast, seekord koos Emilja Mertsalova ja Maksim Shotiniga, kes mõlemad alles oma esimesi samme teevad purjetamise, aga nad näitasid kiirust ja kompetentsi, eriti viimase sõidu 2. kohaga.

Ei ole siin ruumi kõigest huvitavast kirjutada ja kas Teil olekski kannatust kõike juhtunud endasse haarata, aga oli meil merel ka NSVL tsempion Finn klassis Nikolai Koryatchkin ja eriti tahaks esile tuua alles 2024 kevadel Draakonile tulnud Krister Rekkaro, SiimKäba ja Anu Varvik progressi – ei nad veel võitnud, aga olid väga kiired ja tuleviku jaoks lubadusi andvad. Ja need, keda siin postituses ei mainitud olid väga olulised ikkagi.

Tänud Kalevi Jahtklubile, peavõistlusjuht Tõnis Kask’ile, Rene Treifeldt’ile Reval Cafè’st suurepäraste pastadega eest!

Kalevi Jahtklubi sadam eesotsas Andres Tamme’ga, ei oleks me neid Draakoneid ju ilma nendeta vette ja välja saanud!

Veel niipalju, et oma lõpukõnes andis Rene Treifeldt teada, et hommikul kodust lahkudes koos Karikaga oli tal ikka värin sees, et kas saab õhtul Karika koju tagasi, sest punktivahed olid väiksed ja Vihuli Tiit hingas kulasse. Aga koos Eero Panga ja Mihkel Koskiga võideti neli viimast sõitu ja karikas jäi neile. Tuhat tänu kõigle!