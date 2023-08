Draakon klassi Eesti Meistrivõistluste kokkuvõte

𝐃𝐑𝐀𝐀𝐊𝐎𝐍 𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐤𝐮𝐧𝐮𝐝 𝐏ä𝐫𝐧𝐮𝐬𝐬𝐞!

Ja juba raske öelda mitmes kord kõik Eestimaa ja mitte ainult Eestimaa DRAAKON klassi jahid kogunevad Pärnus. Seekord jagamaks 2023 Eesti Meistrivõistluste medaleid ja muid kohti. Pärnusse mitmel põhjusel – esiteks on Pärnus väga hea olla, teiseks panustavad vastuvõtjad meie heaollu ja kolmandaks ja võimalik, et kõige olulisemaks põhjuseks on 2024 Euroopa Meistrivõistlused, mis just samal Pärnu Lahe akvatooriumil saavad toimuma ja päris mitmel kohalikul ja mitte ainult kohalikul purjetajal mõlgub meeles unistus mõne särava medali hankimisest järgmisel suvel, sestap vaja varakult olla platzis kohalikke tuulte ja lainete tundmaõppimiseks tugevas konkurentsis.

𝐊𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐤𝐨𝐡𝐚𝐥?!

Tiitlit on saabunud kaitsma Peter von Kosküll Soomest meeskonnaga – Ii-Min Tcheng, Niko Ruokasuo, Pauli Ruokasuo. Peteril vanast ajast 470 klassi Euroopa Meistritiitel ette näidata.

Läinud aasta hõbemedalistid Pärnu Jahtklubi esindavad Katriin Krimm, Felix Andresen ja Karl-Robert Trinki sel aastal asendav Mairold Metsaviir Kaarel Kruusmägi juhtimisel vaevalt ilma lahinguta midagi käest annavad. Kaarlil kogemust nii avamerelt kui ka olõmpiaklassidest nii palju, et ka teistele võib jagada.

Alati ohtlik Dmitry Bondarenko meeskonna, Alexander Shalagin ja Aleksei Murashkin, auhinnakappides on nii Eesti, Soome 2023 kui ka Euroopa Meistrivõistluste medaleid ja lisaks veel Alexander Shalaginil saavutuste hulgas võit DRAAKON klassi kõige prezhtiisemal Gold Cup’il, aga nende janu on täitmatu, Lisaks veel on nad ainukene meeskond, kellel oma treener kaasas toetamas – Nikoli Poljakov, Tallinna Olümpiaregati hõbemedalimees klassis SOLING, paremat annab otsida! Nikolai kõiki saavutusi annab üles lugeda…see artikkel ei lõppeks!

Kiiret sõitu ja meisterlikkuse jooksvat tõusu on näidanud Rene Treifeldt koos Eesti avamere guru Eero Pank’aga ja Eesti Draakon klassi guru Mihkel Kosk’iga – vaevalt midagi vähemat kui meistritiitel neile korda läheb, peale hea seltskonna ja protsessi loomulikult!

Noored Soomlased – Virkkunen Henri Hema, Renlund Jonas, Arrila Patrick – veel rahvusvaheliselt vähetuntud, kuid kodumaal kardetud MEISTRID, 2023 aastal küll siiski ainult Bondarenko järelt HÕBEDA said Soomekatel, aga tegijad nad on noorest east hoolimata.

𝗞𝗲𝘀 𝘃𝗲𝗲𝗹?!

Värske Eesti lahtiste FOLKBOAT klassi Meistermeeskond ja Gold Cup 2023 seitsmendad Argo Voorema, Joonas Kiisler ja Remi Neitsov on MUSTad HOBUNsed, ei ole nad palju draakondanud, aga alati on välgatanud…

Ksenija Drozd – Rein Raud’i juhtimisel ja Toomas Mägi elluviimisel on kihutanud kodus Tallinnas imetlevalt, kas jätkub neil kiirust ja kannatlikkust ka Eesti Meistrikatele….???

Andres Aavik ja Ahto Paadik on kutsunud meeskonda eemaolevat Jaanus Laikmaa’d asendama DRAAKON klassi hästi tundva Alar Volmeri ehk siis minu…kolm trenni on tehtud ja tunne hea, eks näis…

Taavi Valter Taveter, vist ainus mees, kes maailma tipptasemel profimeeskonnas Swan 50 purjetab koos Tom Slingsby’ga…. …abiks talle “vana hea “ Pearu Põld, keda toetamas esmakordselt Draakonit prooviv ZOOM8 Euroopa Meister hendrik Holtsmann… …ainult aega neil vist vaja rohkem kui teistel…

𝐊𝐚𝐡𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐣𝐚 𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐯𝐮𝐬𝐭𝐚𝐝𝐚 –

Aleksei Zigadlo & Eduard Gorbunov, mõlemad on erinevad, aga tänu nende entusiasmile, ajale, kogemustele mitte purjetamises on nemad meie klassi “leib & sool” , kes asjad korraldavad ja koos hoiavad. Sageli nad ka kiiresti purjetavad, nii et jääme ootama üllatusi. Alekseil seekord abiks Match Race guru Raul Grigorjev ja veel tundmatuks jääv noormees.

Eduardi meeskonnas teenekas ja osav Muhu Väina tshempion Alan Kõdar koos Ilija Raduhhin’ig.

Jevgeni Kazakov, meie klassi eestvedaja ja hing koos noorukeste ja innukate Emilija Merzalova ja Maxim Shotiniga, kelle oskused on juba tasemel, et vaiksemate ilmadega võivad üllatada.

Sergei Parfeneneko koos Nikolai Korjatchkin’iga(eks Nõukogude Liidu tshempion FINN klassis) ja kiirelt areneva ADELE ORC II jahi kapteni Igor Orloviga – alati valmis üllatusteks.

Tartu koondis – Taavo Tenno ja Ardi Püssa(just jahiehitust tudeeriv noor mees) tugevdatud pealinna askeldaja Targo Raus’iga roolis, kes parematel aegadel ka lausa Nõukogude Liidu koondisse kuulus(küll vist juunioride?).

Jaanus Talp – mees, kes rohkem tuttav DOUBLE HAND OFFSHORE’ist, kuid, kes teab, et ainus sirge tee paremate tulemusteni käib läbi ONE DESIGN võistlemise, teda aiatamas jääpurjetamises ju jääd lõhkuv Kristian Allikmaa ja Jaan Tiigi.

Mika Jaatinen koos perega on ehe näide DRAAKON klassi olemusest, koos poegade ja tütrega ühes paadis, ehk mitte alati võitja, kuid kõva vastupanu ikka osutamas ja mööda ei lase. Rohkem kuulsust kogunud arhidektina ja kogu suure koormuse kõrvalt veab ka Soome Draakon Liitu Presidendina.

Eesti selle hooaja uustulnukad ei väsi õllatamast, aga staiilsuseni ei ole veel jõudnud – Ilmar Rosme, Margus Haud ja Martin Käerdi.

Marko Põdra juba aastaid klassis, kuid ei ole leidnud veel piisavalt aega, et teravamat tippu ohustada, aga juba välgatab… koos Raido Lembit’u ja Olari Vokk’iga.

Veel osalemas Jari Helminen, Jouni Rajala, Emil Rajala, Fanny Duncan.

Max Johansson, Jukka Kostiainen, Erik Tollander.

𝐕õ𝐢𝐬𝐭𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭!

𝐄𝐬𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐩ä𝐞𝐯 – keskmine kuni tugev pagiline maatuul RANNAHOTELLI suunast, väga keeruline taktikaliselt kui ka füüsiliselt. Õhtul uni saabus ilma unerohuta.

Esimene sõit sai otsustatud kohe stardis, kus julgemad vasaku halsiga lõikasid esimese parema pöördeni ja siis teistel enam etteoysa ei olnud asja…TIAMAT oma headuses ja kohalikke olusid tundes võttis oma.

Teine sõit samades tingimustes, meie suutsime valestartida ja siis oli suur tagaajamine, mis toimus eesotsas jäi saladuseks, aga võit läks kiirematele ja kogenutele – Dmitri Bondarenko & Team.

Kolmas sõit….äkki liiga palju juba, sest väsimus segas mõttetööd ja mitte ainult…aga vanad tegijad ikka jaksavad, peter von Kosküll meeskonnaga lahendas mõistatuse perfektselt.

Raske päev oli, keerutas, muutus, mingit süsteemi ei leidnud meie, aga kiiremad ja väsimatumad oma asja ära tegid. AGA mitte midagi ei olnud veel lukku löödud…

𝗧𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗽ä𝗲𝘃 tuleb rääkida ainult meie võistlusjuhi Madis Ausmann’i osavusest, kes suutis pea tuuletus päevas ikka selle ühe sõidu läbi viia väga adkvaatse rajaga. Hip – Hip – Huraa Madisele! Ja tema meeskonnale!

𝗞𝗼𝗹𝗺𝗮𝘀 𝗽ä𝗲𝘃, see raskeim kõigist – ei olnud enam nii keeruline, sest Bondarenko meeskond oli end juba ette vedanud ja neid sealt oli raske lõkata ilma perfektsete esikohtadeta, millega siiski keegi hakkama ei saanud ja Bondarenko meestel ei olnud vaja enam viimast sõitu sõita, mis märk selgest paremusest. Seda põnevam oi teistel….2 – 6 koha asjad olid lahti pea lõpuni. Peter von Koskülli valestart viimases sõidus lõpetas tema mängu ja väiksed viperused samas sõidus ei lubanud ka Rene Treifeldt’i meeskonnal medalit. Oma koduseinte toel võttis viimase sõidu võidu ja tasapunktidega teise ehk HÕBEDA Kaarel Kruusmägi Pärnu Jahtklubi meeskond.

Noortele soomlastele jäi pronks, aga usun, et nad on varsti tagasi enamaks!

Selline oli siis see regatt, aga sinna sisse mahtus väga palju toredat suhtlemist ja kogemuste vahetamist, gala dinner, enne regatti treeningud….ja nii edasi…ja nii edasi.

Ja me tuleme tagasi järgmisel aastal Euroopa 2024 Meistrivõistlusteks!

𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯

I KOHT GBR-408 𝗛𝗘𝗨𝗦𝗖𝗛𝗥𝗘𝗖𝗞𝗘 (Kalevi Jahtklubi) Dmirty Bondarenko, Aleksei Murashkin, Alexander Shalagin

II kOHT EST-55 𝗧𝗜𝗔𝗠𝗔𝗧 (Pärnu Jahtkubi) Katriin Krimm, Kaarel Kruusmägi, Mairold Metsaviir, Felix Andresen

III KOHT FIN-98 𝗔𝗠𝗔𝗥𝗢𝗡𝗔 (Nyländska Jaktklubben) Henri Hema Virkkunen, Jonas Renlund, Patrick Arrila

𝗧𝗨𝗟𝗘𝗠𝗨𝗦𝗘𝗗: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/DRAEST2023?fbclid=IwAR0bW9Pd7troclelVmuaDkQvm7VGme-uvhjJ6fgjPw0fUlCRKHRegIkJL2Y#!/results?classId=d350c21e-5e2d-4ccd-84f7-56bf9b5bc46c

ROHKEM PILTE: https://www.facebook.com/media/set?set=a.791300352996008&type=3

Kirjutatud läbielaja Alar Volmeri poolt.