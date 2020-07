Draakon klassi Eesti meistriks purjetasid Dmitry Bondarenko, Alexander Shalagin, Nikolai Poljakov ja Aleksei Muraškin

Möödunud nädalavahetusel Kalevi Jahtklubis toimunud 2020 Avatud Eesti meistrivõistlused Draakon klassis tõi kokku kogu Eesti paremiku ning purjetajad said mõõtu võtta erinevates tuultes ja ilmastikuoludes kõigil kolmel päeval.

Tasavägised sõidud tõid meistritiitli jahile Joanna, roolis Dmitry Bondarenko ja sootidel Alexander Shalagin, Nikolai Poljakov ja Aleksei Muraškin. Hõbemedalid kuulusid Karinal seilanud Aleksander Karboinovile, Igor Baraškovile ja Alexei Artamonenkovile Kalevi Jahtklubist ning pronksmedalid riputati kaela Pärnu Jahtklubi esindanud Otiumi tiimile koosseisus Mihkel Kosk, Marko-Rollin Põdra ja Raido Lembit. Neljandaks purjetasid end jaht Sparwen pardal Aleksei Zigadlo, Kirill Jasnov ja Joonas Kõrm.

Reedel ja laupäeval purjetati tugevas tuules ja vihmas kuus lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal Tallinna lahel, kuid pühapäeval oli tuul vaibumas ning viimaseks ehk võistluste kaheksandaks sõiduks jagus tuult finišisse jõudmiseks vaid seitsmele jahile. Peavõistlusjuhi Madis Ausmani sõnul on Draakon klassi võistlused alati väga tasavägised ja pingelised ning võidud ei tule kellelegi kergelt kätte.

Draakon on monotüüp kiiljaht, mille võistkonnas on enamasti kolm liiget. Esimesed Draakonid saabusid Norrast Eestisse 1948. aastal ning peagi alustati Pirital ka nende tootmist. Draakon klassi jahid saavutasid kiiresti populaarsuse ning tippajal võis lahel seilamas näha pea 50 alust. 1973. Aastal võeti Draakon klass Olümpia ridadest maha ning sellega lõppes ka nende tootmine Eestis ja populaarsus hakkas langema. Viimasel aastakümnel on aga Draakonid Eesti vetes jällegi tõusulainel ning tihe võistluskalender ja huvi monotüüp jahi vastu toovad tagasi merele nii vanu purjetajaid kui ka noori asjahuvilisi. Rohkem infot nii Draakonite kohta aga ka võistluskalendri leiad siit.

Regati tulemused ja fotod Aleksandr Abrosimovilt