Draakon Eesti meistrivõistlustel oli stardis 18 jahti

Veel kolm aastat tagasi oli Draakonite Eesti Meistrivõistluste stardiliinil 6 kuninglikult kaunist jahti. Eelmisel nädalavahetusel panid oma oskused ja võitlusvalmiduse Eesti meistritiitli eest joonele 18 purjekat ja meeskonda. Esikoht läks seekord Venemaale RUS-76 „Rocknrolla“ roolis Dmitry Samokhin koos Andrey Kirilyuk ning Kasper Harsbergiga, teise koha võitlesid Eesti Meistri tiitlikaitsjad GBR-422 „Heuschrecke“ Dmitri Bondarenkoga roolis ja Aleksei Murashkin ning Alexander Shalagin soodis. Kolmandaks võitles ennast EST-19 „Gustl XL“ roolis Rene Treifeldt koos Mihkel Kosk ja Ivari Vokkiga.

Kui nüüd kuivalt ja statistiliselt läheneda on aastaks 2024 Eesti meistritiitli nimel võistlusliinile oodata 54 Draakonit? Poleks ju üldse paha! Ei jää muud üle kui põnevusega oodata, sest viimaste aastate populaarsus ja paadiklassi silmnähtav kasv on igatahes tagasihoidlikult öeldes muljetavaldav ning silma jäänud ka pilkudele, kes igapäevaselt purjetamisuudistega samal kursil ei ole.

Kui kõik eelmise nädala keskpaigast alates ausalt ära rääkida, siis tuleb alustada neljapäevast, mil hommikune plekk Tallinna Lahel ei andnud küll kuidagi aimu, et juba paari tunni pärast on spinnakeride pallimeri viitamas Draakonite põnevale heitlusele, mis kestis kogu nädalavahetuse. Neljapäeval sõideti maikuus ära jäänud Dragon EST CUP 2021 1. etapi sõidud ning reedesed sõidud läksid kirja nii EST CUP kui ka Avatud Eesti Meistrivõistluste Draakon klassi arvestusse. Kohale tulnud 18 meeskonna hulgas oli ka kolm alust Venemaalt, mis juba oma eelnevate tiitlivõitude põhjal ennustas kõva lahingut kõikidele Eesti võistkondadele. Kohe esimesest sõidust hakkas oma ülemvõimu näitama RUS-76 numbri all seilav „Rocknrolla“, kuid alla ei jäänud kuidagi ka Eesti omad mehed EST-19 „Gustl XL“, GBR-422 „Heuchrecke“, GBR-408 „Johana“ ning EST-5 „Sparwen“. Neljapäeva ja reede hommikune tuulevaikus kujunes õnneks silmapetteks, sest pärastlõunaks puhus Pirita lahel päikeselõõmas mõõdukas tuul, ilma suuremate laineteta. Nendel kahel päeval sai sõidetud sai 6 sõitu ning esineliku kõrval näitasid võidutahet ja oskusi häid sõite teinud draakonid EST-16 „EC-2024 Pärnu“ roolis Kaarel Kruusmägi ja EST-8 „Karina“ roolis Alan Kõdar. Laupäevaks oli aga tuul tõusnud ja hakkas keerutama, mis tõstis ka meeskondade ärevust ning piiripeal sõitmist, mis tõi endaga kaasa kõikide sõitude startidel üldised tagasikutsed. Uniform lipp kutsus meeskonnad korrale, kuid siiski vaid kuni järgmise stardini. Ja nii stardist starti. Päeva lõpuks olid taevaluugid valla, vihma kallas ja seis tasavägine. Esikuuikul oli kõigil võimalus järgmisel päeval medal kaela saada. Pühapäev algas taas vihma ja keerutava tuulega ning kahjuks viis jahti erinevatel põhjustel merele ei läinud. Allesjäänud kolmeteistkümnel jahil oli aga võitlusvaim ergas ning ka pühapäevased sõidud olid pingelised ja taseme ühtest taset näitab, et esikolmiku meeskonnad noppisid kõik pühapäeval ühe sõiduvõidu. Lõpuks kümne sõidetud sõidu hulgast läks maha arvamisele kaks ning esikoht läks absoluutsetele proffidele „Rocknrolla“ meeskonnast, kes esindasid uhkusega St.Peteburgi ning Hellerupi Jahtklubisid.

Eelmisest nädalavahetusest positiivsete emotsioonide ja oskuste pagasi suurenemise najal saavad Eesti draakonid veel rohkem trenni teha ning oskusi lihvida, et järgmisel aastal meistritiitel taas koju tagasi tuua. Ja kindel on see, et pimedatel õhtutel lugemise asemel tuleb taktikalisi harjutusi teha ning kogutud videomaterjalist nippe õppida. Kui just raamatuks ei ole“ „Kuidas taltsutada lohet“.

Tulemused Avatud Eesti Meistrivõistlustele Draakon klassis leiad siit ning sportlikult kaunid pildiseeriad leiad siit.

Rohkem infot nii Draakonite kohta aga ka võistluskalendri leiad ESTDRAGON.EE lehelt.