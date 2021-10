Bravo! Kristo Priks jõudis finišisse teisena parapurjetamise MMil Palermos, Sitsiilias

Parapurjetamise MMil Palermos, kus eestlased osalevad esmakordselt oli Kristo Adam Priksil edukas võistluspäev, kus ta päeva esimeses sõidus sai teise koha. Nelja sõidu kokkuvõttes on sportlane kohtadega 44, 32, 2 ja 38 laevastiku 69 võistleja hulgas nüüd 28.

“Minu plaan oli vältida vigu ja riske mitte võtta,” rõõmustas Priks oma edu maailma tippude seas. “Kui on nii palju võistlevaid purjekaid, on vaja enda valitud teele kindlaks jääda ning mitte rabeleda,“ selgitas oma plaani kolmandat aastat Hansa 303 klassi purjekaga treeniv ja võistlev sportlane.

Teine Eestit esindav parasportlane Peep Krusberg on tervisehädaga kimpus, korra mitte startinud ning kohtadega 31, 49 ja 59 kokku Hansa 303 klassis 52.

Esikolmikus on Hansa 303 klassis kahe esikohaga poolakas Piotr Cichocki (1., 1., 7., ja 1. koht), teine prantslanna Cecile Venuat (4., 3., 5. ja 2. koht) ja kolmandaks on tõusnud austraallane Christopher Symonds (6. 0. 3. ja 8. koht).

Tulemused: https://drive.google.com/file/ d/ 1G98AAphCkNPcYwEz1RAHqqiHXiRog cSk/view?usp=sharing