Baltic Offshore Week 2020 registreerimine on avatud

Tänavune Baltic Offshore Week toimub 6.-9. augustil Kalevi Jahtklubis Tallinnas ja on ORC Eesti Meistrivõistlusteks kõikidele ORC klassidele – sellel regatil on klassid nimetatud rahvusvahelise tava järgi A, B, C ja D. Soome meistritiitlid antakse välja klassides A-C.

Regati võistlusteade on avaldatud ja eelregistreerimine avatud. Esimene varase registreerija soodustus kehtib kuni 10. juulini. Selleks tuleb täita registreerimisvorm regati veebilehel ja tasuda osavõtutasu. Täpsem info võistlusteates.

Pärast jahi veebis eelregistreerimist saadetakse registreeruja e-mailile link, millega saab oma registreerimisvormile ligi kuni regati alguseni ja nii saab sinna lisada jooksvalt ka võistleva meeskonna nimekirja.

http://balticoffshoreweek.org/

Allikas: Kalevi Jahtklubi