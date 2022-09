Baltic Match Race 2022 toob Eestisse match race maailma edetabeli liidri Eric Monnini

World Match Racing Tour 2022 (WMRT) raames toimub sel nädalalõpul 8.- 11. septembril Grade 1 taseme regatt Baltic Match Race 2022 Tallinnas Haven Kakumäel, mida korraldab Zuxu Sailing.

WMRT punktide eest võitleb tänavuse sarja kaheteistkümnendal võistlusel tervelt kaheksa meeskonda, kes esindavad Šveitsi, Suurbritanniat, Soomet ja Eestit. Osalejate nimekirjas on palju purjetajaid, kes on hästi tuntud nii match race’is kui ka fliit- ja avamerepurjetamises.

Purjetamise maailma katusorganisatsiooni World Sailing match race edetabeli senise juhina seilab Šveitsi esindav Eric Monnin Tallinnas koos Luisa Krügeri, Jann Schüpbachi ja Simon Brüggeriga. Teda peetakse maailma üheks parimaks ja andekamaks match race purjetajaks. Ta tuli kaks korda järjest Euroopa meistriks, kaasa arvatud 2018.a Kakumäel toimunud EMil ning oli ka 2019 oktoobrist kuni 2020 aasta suveni maailma edetabeli tipus. Lisaks on ta viimastel aastatel võitnud mitmeid rahvuslikkke, Euroopa ja maailmameistri tiitleid erinevates paadiklassides. Nii nagu Tõnu Tõniste Eestis, on Monnin alates aastast 2020 ka Star Sailors League Gold Cup’i Šveitsi rahvusmeeskonna liider. 2020.a valiti ta Šveitsi parimaks meespurjetajaks.

Baltic Match Race 2022 korraldamise peamine mootor Mati Sepp hoiab match race maailma edetabelis 10. positsiooni, olles samal ajal WMRT 2022 edetabelis kolmandal kohal oma Clean Energy Sailing Team’iga, kes on kogunud punkte sarja neljalt regatilt hooaja jooksul. Tema meeskonda kuuluvad väga kogenud ja pikaajalised match race purjetajad nagu Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Karl Kolk – kõik nad on tuntud ka väga heade avamerepurjetajatena, kellel on ette näidata tiitlivõistluste erinevat värvi medaleid ja tulemusi ning nad kõik koos Matiga kuuluvad ka Star Sailors League’ Eesti rahvusmeeskonda. Mati ja tema meeskond võitsid 2018. aastal siinsamas Kakumäel toimunud Match Race Euroopa Meistrivõistlustel hõbeda.

WMRT 2022 edetabelis on praegu kõrgeimal kohal Chris Poole (Riptide Racing) ja teisel kohal Jeppe Borch (Team Borch Matchrace).

Patrick Croghan (Suurbritannia) ja tema meeskond UEA – University of East Anglia on 2022. aasta WMRT edetabelis 23. positsioonil (match race maailma edetabelis 427.) ning sellesse kuuluvad Steve Carver, Alice Bradford ja Chloe Harding.

Soome on esindatud Mikael Stelanderi meeskonnaga, kuhu kuuluvad Pasi Palmu, Marinella Laaksonen ja Michal Grylewski – see meeskond on 2022. aasta WMRT edetabelis 50. kohal.

Harles Liiv (match race maailma edetabelis 195.) võttis oma meeskonnaga 2020. aastal Baltic Match Race Tallinna võidu, kuid 2022. aastal on ta tulemusi näidanud põhiliselt avamerepurjetamises, saavutades augustikuus oma J-112E jahiga ORC Euroopa MV-l Norras C-klassis 4. Koha olles samal ajal Corinthian (mitteprofessionaalid) arvestuses teine. Tema meeskonna tugevaim lüli on Janno Hool, kes on väga tugev ja kogenud matšpurjetaja, aga ka avamerepurjetaja ning Eesti üks parimaid trimmereid.

Tõnu Tõniste – kahekordne olümpiamedalist klassis 470 ja tugev esineja Melges 24 klassis, võistleb koos oma kaksikvenna Toomase ning kahe teise tugeva Melges 24 ja avamerepurjetaja Tammo Otsasoo ja Marko Lilienthaliga. Tõnu uus saavutus oli SB20 klassis MMi kolmas koht 2021.a ning ta on alates 2020.a ka Star Sailors League Gold Cup’i Eesti rahvusmeeskonna liider, kes on juba võidelnud ennast oktoobri lõpus Bermudal toimuvasse finaali ning mille liikmed on ka Toomas ja Tammo.

Eestit esindab veel kolm võistkonda. Aleksei Zigadlo, kes on tugev Draakon-klassi purjetaja ja olnud sageli Mati Sepa match race meeskonnas meeskonnaliige, on seekord kokku pannud oma meeskonna, kuhu kuulub ka Eesti üks parimaid trimmereid Raul Grigorjev. Noor Rufus Rytövaara, kes on hästi esinenud ka Eesti Purjetamisliigas Tallinna Jahtklubi võistkonnas ja saavutanud 2021. aastal koos Mati Sepaga Platu 25 klassis maailmameistritiitli, võistleb koos sõprade ja kaaspurjetajate Melvin Aasaviga (üks parimaid noori Eesti jääpurjetajaid), Maris Seersandi ja Mads Christian Taatø’ga (DEN). Margus Uudam ja tema meeskond on match purjetamises üsna uustulnukad, kuid saavad kindlasti suurepärase kogemuse purjetades Eesti ja maailma parimate match purjetajate vastu.

Võistlussõidud toimuvad neljapäevast pühapäevani.

Regati peavõistlusjuht on Michal Pasik Poolast, kohtunike meeskonda kuuluvad Pekka Nuutilainen (Soome), Juuso Leivonen (Soome), Manuel Huensch (Saksamaa), Michael Röllich (Soome), Paco Quinorero (Hispaania) ja Thibaut Gridel (Prantsusmaa).

Tekst: Piret Salmistu

Foto: Aivo Kallas