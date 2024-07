Avamerepurjetamise Eesti meistritiitlid läksid Hiiumaale ja Haapsallu

13. juulil 2024.a Tallinnas Kalevi Jahtklubis avatud A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt sai laupäeval piduliku finiši Haapsalus Veskiviigi sadamas. Pikkade traditsioonidega Eesti suurim ja vanim purjeregatt oli taas suurepärane purjetajate „laulupidu“ purjede all, peatustega külalislahketes Eesti sadamates. 13.-20. juulini marsruudil Tallinn-Kärdla-Haapsalu purjetatud regatil osales 101 jahti koos ca 650 purjetajaga Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.Nädala jooksul purjetatud kuue etapi järel selgusid tänavuse regati võitjad ja Eesti meistrid ORC III ja IV gruppides.

A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt 2024 – Viimane võistluspäev ja lõpetamine Haapsalus – 20072024 Janis Spurdzins janisspurdzins.com

Neli etapivõitu tagasid Bellatrixile ülekaaluka regativõidu

Rauno Pielbergi meeskonnale jahil BELLATRIX (X-99) oli regati viimane etapp Haapsalu ringil auringiks, sest regativõidu ja ORC III grupi Eesti Meistri tiitli oli meeskond taganud endale juba enne viimast võistluspäeva. Haapsalu ringilt saadud neljas etapivõit lisas vaid sära nii A. Le Coq 67. Muhu Väina regati kui Eesti Meistrivõistluste kuldmedalitele.

“Tuuled olid meie poolt ja hoidsid meid kuni regati lõpuni välja,” ütles Rauno Pielberg rõõmsalt. “Ka paadi ümberehituseks tehtud investeeringud on ennast ära tasunud ja selle tasuks esimene kullavärvi medal ning ka Eesti meistri tiitel Muhu Väina regatilt. Eriti tore on siin see sõbralik õhkkond, kus aidatakse ka konkurente ja osatakse rõõmu tunda vastaste edu üle!”

BELLATRIXi meeskonnas purjetasid Villem Reitalu, Kaspar Kibuspuu, Taivo Korol, Andreas Kink ja Jonas Kiiver.

BELLATRIXile kuulub ka eriauhind, mille pani välja ümberpallipaat Serenada regati pikima etapi võitjatele ORC III grupis – kahele inimesele seitse päeva tasuta enda valitud etapil koos Anne-Mari Luige ja Karl Saluveeriga, kes hetkel purjetavad Vanuatult Indoneesia suunas. https://serenada.ee/

INTERVJUU Rauno Pielbergiga https://fb.watch/tsX2qxxbtX/

Teisel kohal purjetas üsna kindlalt regati algusest peale 2022. ja 2023. a võitja, Priit Jürioja jahiga BRIGITTA (Cross 31) ja tasuks hõbemedalid. Kolmanda koha saatus selgus aga viimasel etapil, kus seni kolmandat kohta hoidnud jahi FARO (Ridas 31) meeskond Jan

Matveusi juhtimisel sai kirja kuuenda aja ning viimasel etapil kolmanda koha saanud Alari Lagle tiim jahil PILOILLERI III (FF 31 IMS) hüppas selle tulemusega FARO ette pronksile.

Jaht LAGLE III (Finn Express 83) – kapten Ülari Velviste – A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt Janis Spurdzins janisspurdzins.com

LAGLE III kaitses tiitlit ja kindlustas selle juba päev enne viimast etappi

ORC IV grupis tagas reedene etapivõit juba enne viimast võistluspäeva regati võidu ja ORC IV grupi Eesti meistri tiitli jahi LAGLE III (Finn Express 83) meeskonnale, millel kapten Ülari Velviste. Kaks esikohta, kaks teist kohta ja mahaviskeks samuti teine koht oli võidumeeskonna saagiks.

“Väga mõnus tunne on,” lausus LAGLE III meeskonnaliige Risten Renitam Haapsalu sadamas. “Ja eriti tore on veel see, et kui mõnel viimasel aastal on meil olnud Eesti Meistrivõistlused eraldi, siis sel aastal on kaks ühe hoobiga! Ja kuna eelmisel aastal said need mõlemad kaks võistlust eraldi võiderud, siis nüüd on tunne kuidagi eriti mõnus!” Kapten Ülari Velviste lisas: “Tore on ka see, et ei kaotanud kahte tiitlit ühekorraga!” Viimast etappi oli tiimil selle võrra lihtsam ja stressivabam sõita. “Regativõit ei tähenda muidugi seda, et see oleks tulnud niiöelda kalendriga, üldvõidu taganud reedese etapi võitsime kolmekümne üheksa sekundiga konkurentide ees. Ja esikolmik on olnud kogu regati jooksul nii tihedalt koos, et kõike oleks võinud juhtuda,” tunnustas Risten Reintam konkurente.

Lisaks Ülari Velvistele ja Risten Reintamile purjetasid meeskonnas Erich-Otto Eller, Mihkel Rehepapp ja Kaspar Saar.

INTERVJUU Ülari Velviste ja Risten Reintamiga https://fb.watch/tsW_Q8ps3x/

Kõik tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/muhuvainaregatt2024#!/results?classId=orc3

Tekst: Piret Salmistu / Kalevi Jahtklubi