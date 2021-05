Augustis Tallinnas toimuva ORC avamerepurjetamise MMi nimesponsoriks saab Alexela

Täna vormistasid eestimaine jaemüügi- ja tootmiskontsern Alexela ning 2021.a ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldajad – Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus – koostöölepingu, mille alusel saab Alexelast tänavuse ORC (Offshore Racing Congress) tähtsaima tiitlivõistluse nimesponsor. 2021.a ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused toimuvad 6.-14. augustil Tallinnas ning siia on oodata enam kui 130 jahti ja 1200 purjetajat 14 riigist.

Koostöölepingu vormistamine toimus Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) lipuväljakul, kuhu augustikuus kerkib MMi regatiküla purjetajate teenindamiseks ning kus kõrvuti paiknevad Kalevi Jahtklubi ja TOPi sadamad koos moodustavad suurvõistluse läbiviimiseks suurepärase keskkonna – seda juba 1980.a olümpiapurjeregatist alates.

MMi nimisponsoriks saav Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegeleb energiamajanduse, metallitööstuse ja põlevkivikeemiaga. Lisaks keskkonnaalastele initsiatiividele on Alexela, kui suure kohaliku mõjuga suurettevõtte jaoks olnud aastaid oluline ühiskonnale tagasiandmine läbi kultuuri-, spordi- ja heategevusvaldkonna toetamise. Alexela on pärjatud ka Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Kultuurisõbra tiitliga ning on andnud ja annab jõudu mitmetele kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele.

MMi peakorraldaja Kalevi Jahtklubi kommodoor ja Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapperi sõnul on ORC MM Tallinna ja Eesti jaoks väga oluline purjetamise suurvõistlus. „Eestile on see juba teine ORC tiitlivõistlus korraldada: 2015. aastal võõrustasid Kalevi ja Pärnu Jahtklubi Pärnus väga edukalt Volvo Estonia ORC Euroopa meistrivõistlusi. Selle kogemuse pealt usaldati meile nüüd ka MMi korraldamine. Kuna eelmisel aastal jäid COVID-19 tõttu ära kõik ORC tiitlivõistlused, on huvi nende vastu tänavu väga suur. Soovin korraldajate nimel tänada Alexelat, kes otsustas MMi toimumisele jõudu anda, aidates sellega korraldamist igakülgselt sujuvamaks muuta! Suur tänu ja kummardus ka kõikidele teistele toetajatele ja sponsoritele!“

Alexela kontserni asepresidendi Marti Hääle sõnul on Alexela meresõidule jõudu andnud pea 30 aastat läbi kogu oma ajaloo, sest merekultuur kirjutati Alexela koodi juba selle omanike lastetoas. „Purjetamine on suurepärane spordiala ning selle toetamine erinevatel tasanditel – Optimistidel alustavatest lastest kuni avamerepurjetamiseni – on Alexela jaoks südameasi.“

Purjetajate ootused MMile on samuti väga kõrged. ORC avamerepurjetamine Eestis on erilise tuule purjedesse saanud just viimasel kümnendil ning võitnud kaheksateist tiitlivõistluse medalit neist MMi ja EMi meistritiitleid seitse – jaht Forte Jaak Jõgiga roolis Euroopa ja maailmameister, Ott Kikkase Sugar Euroopa ja maailmameister, Aivar Tuulbergi Katariina II kahekordne Euroopa meister, Technonicol Mati Sepaga roolis Euroopa meister ja Arne Veske Matilda 4 Euroopa meister. Medaleid minnakse püüdlema ka kodusel MMil.

Jahtklubi Dago kommodoori, ORC MMi sponsorushete juhi ja 2019.a ORC EMi pronksmedalist Sven Nuutmanni sõnul on Eesti avamerepurjetajad olnud parimad saadikud tutvustamaks Eestit ja Eesti purjetamist maailmas. „Eesootav regatt saab olema väga põnev ja kõrgetasemeline. Ootame häid ja võrdseid purjetamistingimusi, suurepärast kohtunike ja tehniliste ametnike koostööd, aga eelkõige võistlust ja madinat teravate konkurentidega merel. Loodan, et medalid selguvad alles viimase päeva viimases sõidus.“

Digi-Eestile kohaselt toimus ORC MMi nimisponsori koostöölepingu allakirjutamine digitaalselt ning koostööleppe märgiks esitleti ka Alexela ORC maailmameistrivõistluste logo ja lippu, mille MMi regatidirektor Agnes Lill lipumasti heiskas. Tseremoonia järel astusid kõneisikud Kalev Vapper, Marti Hääl ja Sven Nuutmann jahtide pardale, et Amserv-Kalevi Jahtklubi kolmapäevaregatt-treeningul alustada tõsist valmistumist MMiks. Meedia esindajad ja külalised said mootorpurjelaeva „Admiral Bellingshausen“ pardal minna Tallinna lahele purjetamist vaatama ja nagu tellitult Eestimaale jõudnud suvesooja nautima.

Alexela ORC maailmameistrivõistlusi toetavad lisaks Alexelale Tallinna Linn, Sportland, Saku, Alter – B&G, Amserv, Forus, Rotermann City, Pantaenius, Telia, Postimees, Deinhard ja OneSails. MMi korraldajad on Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

