Anna-Liisa Talts kvalifitseerus Mini Transat 2025 võistlusele

“Täna avaldati Mini Transatile-le kvalifitseerunute nimekiri – põhinimekirja pääses 50 seeriapaati ning 17 jäid ootelisti! Minu positsioon on nimekirjas 30., seega pingutus eelmisel hooajal oli 100% väärt!” kirjutas Anna-Liisa eile rõõmusõnumi oma facebooki lehel.

Minitransat (ametlik nimi Mini Transat 6.50) on üks tuntumaid ja väljakutsuvamaid üksikpurjetamise võistlusi, mis toimub Atlandi ookeanil. See on väikestele, ainult 6,5 meetri pikkustele ja 3 meetri laiustele purjekatele mõeldud transatlantiline regatt.

Minitransat loodi 1977. aastal, et pakkuda individuaalseid purjetamisvõimalusi väiksemate eelarvetega purjetajatele. Selle regati algatajaks oli inglane Bob Salmon. Võistlus on aastate jooksul arenenud, kuid säilitanud oma algupärase kontseptsiooni ja filosoofia – taskukohane ja ekstreemne.

Minitransat on üks karmimaid purjetamisvõistlusi, mis paneb proovile purjetaja vastupidavuse, iseseisvuse ja probleemilahendusoskuse. Kuna paadid on väikesed ja ookean suur, tuleb purjetajatel sageli toime tulla ekstreemsete ilmastikuolude ja piiratud ressurssidega.