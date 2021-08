Algas Tallinna Jahtklubi karikavõistlus Lohusalu sadamas

Garmin Purjetamise Eesti Karikavõistlused algasid täna Lohusalu sadamas. Tormituultele astuvad vastu seitse erinevat võistlusklassi. Nädalavahetusel on merel näha Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ning F18 võistlusklassi purjetajaid.

Tallinna Jahtklubi poolt korraldatud võistluse avapäev algas reedel kell 13, kus pidulikul võistluse avamisel tervitasid sportlasi Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper, kelle kõne noortele inspireerivalt mõjus. Vapper soovis, et noored, kes täna algavast võistlusest osa võtaksid, tunneksid sellest rõõmu ning meenutaks purjetamisega seotud emotsioone ka koolipingis ning jätkaks purjetamist, sest nemad on Eesti tuleviku purjesportlased. Avatseremoonial võttis sõna ka Tallinna Jahtklubi kommodoor Jüri Käo, kes lausus, et tuulest hoolimata saab võistluspäev olema huvitav ja katsumusterohke. Lisaks soovis purjetajatele edu ka Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Pidulikule tseremooniale järgnes Eesti Jahtklubide Liidu lipu heiskamine, millega ühtlasi kuulutati võistlus avatuks.

Avapäeval tervitasid sõitjaid tugevad tuuleiilid, mis tõi omaga kaasa ka asjaolu, et esimesel võistluspäeval keegi merele ei saanud. Küll aga loodavad nii korraldajad kui ka sõitjad, et ülejäänud kahel päeval on siiski võimalus pääseda merele oma oskusi näitama.

Homme algavad võistlussõidud kell 11.

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.