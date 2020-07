Algas kahepaatide Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinn Race

Täna sai Lennusadamas ja Noblessneri sadamas alguse Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kahepaatide etapp Tallinn Race. Esimesel võistluspäeval toimus üsna reipas kiirusega kuni 5 m/s puhunud tuules Katariina kai võistlusalal kolm võistlussõitu klassidele RS Feva, 29er ja 470.

RS Feva klassis viisid reede – laupäeva võistluse esimeses kolmes kvalifikatsioonisõidus kogutud 6 punkti juhtima Rasmus Randmäe ja Henri Sootla. 13 punktiga on 15 tiimi konkurentsis teisel positsioonil Hanna Viktoria Vaino ja Anna Altrov. Kolmandal real olevate Maria Aleksandra Vettiku ja Juta Koovi skooris on 15 punkti.

Klassis 29er oli tänane päev kõige edukam Katariina Roihule ja Johanna Triinu Kažjavale, kes on 6 punktiga esikohal. Teisele reale on avapäeva kvalifikatsioonisõitude järel 8 punktiga platseerunud soomlased Sebastian Feodoroff ja Aleksi Nurminen ning kolmanda koha on 13 tiimi konkurentsis hõivanud samuti Soome võistkond Xiaojian Keinänen ja Kaisa Sinivuori, kellel on kirjas 9 punkti.

Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann võitsid täna kõik sõidud 470 klassis ning juhivad regatti 2 punktiga. 4 punkti kogunud Jakob Haud ja Märten Mikk on nelja paatkonna seas 4 punktiga teisel ning Alari Lagle ja Kaia Kodasma 6 punktiga kolmandal kohal.

Homme liituvad võistlusega ka 49er / 49erFX ja F18 / Nacra 15 klassid ning Tallinn Race’il kutsutud klassidena Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja arvestuse väliselt võistlevad Optimist ja Hansa 303 klassid.

Tulemused 1. päev RS Feva

Tulemused 1. päev 29er

Tulemused 1. päev 470

Klassidele Optimist, RS Feva, 29er ja 49er / 49erFX koosneb Tallinn Race kahest eraldi peetavast võistlusest, millest esimene lõpeb laupäeval ning teine pühapäeval.

Reede – laupäeva võistluse kvalifikatsioonisõidud peetakse reedest laupäeva lõunani, kus esimesed kolm kvalifitseeruvad otse finaali ning neljanda kuni kümnenda koha purjetajad poolfinaali. Neljandaks finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Võistluse tulemused esimesest kuni neljanda kohani selguvad finaalsõidus. Reede – laupäeva võistluse poolfinaal- ja finaalsõidud toimuvad laupäeva pärastlõunal.

Pühapäeva võistluse kvalifikatsioonisõidud peetakse pühapäeva hommikul ning poolfinaal- ja finaalsõidud pühapäeva pärastlõunal.

Poolfinaal- ja finaalsõite kommenteerib nii laupäeval kui pühapäeval kell 13 Noblessneri sadama kail ja kell 14 Lennusadama jahisadama hoone terrassil Brigita Sepp. Huvilised on oodatud neile kalda lähistel paiknevatel radadel toimuvatele sõitudele kaasa elama.

Tallinn Race’i lõpptulemused arvestatakse liites kokku reede – laupäeva võistluse ja pühapäeva võistluse lõppkohad.

470, F18 / Nacra 15 ja Hansa 303 klassidele peetakse võistlussõitude seeria, millest arvatakse maha halvim võistlussõit.

Võistluse ajakava:

reede, 17. juuli

13:00 avamine Lennusadamas

15:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, 470 3 sõitu (Katariina kai võistlusala)

laupäev, 18. juuli

11:00 Optimist 3 kvalifikatsioonisõitu, Hansa 303 3 sõitu (Noblessneri võistlusala)

11:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, F18 / Nacra 15 ja 470 4 sõitu (Katariina kai võistlusala)

11:00 49er / 49erFX 3 kvalifikatsioonisõitu (Lennusadama võistlusala)

13:00 Optimist finaalsõidud (Noblessneri võistlusala)

14:00 49er / 49erFX, 29er, RS Feva finaalsõidud (Lennusadama võistlusala)

ASAP autasustamine Lennusadamas

pühapäev, 19. juuli

11:00 Optimist 3 kvalifikatsioonisõitu, Hansa 303 3 sõitu (Noblessneri võistlusala)

11:00 29er ja RS Feva 3 kvalifikatsioonisõitu, F18 / Nacra 15 ja 470 4 sõitu (Katariina kai võistlusala)

11:00 49er / 49erFX 3 kvalifikatsioonisõitu (Lennusadama võistlusala)

13:00 Optimist finaalsõidud (Noblessneri võistlusala)

14:00 49er / 49erFX, 29er, RS Feva finaalsõidud (Lennusadama võistlusala)

ASAP autasustamine Lennusadamas

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste kodulehekülg

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused Facebook’is

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.