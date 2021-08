Alexela avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused toovad Tallinnasse pea tuhatkond purjetajat üheteistkümnest riigist

6.-14. augustil võõrustavad Kalevi Jahtklubi ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus Tallinnas esmakordselt avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi. Pärast pandeemia tõttu tekkinud võistluspausi eelmisel aastal toimuvad tänavu ORC arvestuse avamerepurjetamise tiitlivõistlused jälle oma tavapärase kalendri järgi ning oodatuim aasta tippsündmus – maailmameistrivõistlused toimuvad sel aastal tiitlisponsor Alexela toel ning Kalevi, Pärnu ja Tallinna Jahtklubide ning Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse organiseerimisel Pirital, Tallinnas. Kokku on võistlustulle astumas tuhatkond purjetajat 104 jahi pardal 12 riigist, et võistelda kolmes klassis, kus kõigis selguvad maailmameistrid. Kui eestlastest osalevaid jahte on võistlusel 34, siis 70 jahti tulevad Eestisse Itaaliast, Taanist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Rumeeniast, Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluste korraldajad on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et luua kõigile osalejatele turvaline keskkond, tagamaks uusimate Covid-19 juhiste ja nõuete täitmine kõigi jaoks võimalikult sujuvalt ning kogu plaanitud mere- ja kaldaprogramm toimub täismahus.

Pärast kolmepäevast registreerimist, ülevaatust, mõõtmist ja harjutussõitu 6.-8. augustil, toimub pühapäeval 8. augustil kauaoodatud suursündmuse pidulik avatseremoonia Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul. Avamisele marsivad 11 riiki esindavad sportlased rongkäiguga kõrvalasuvast Kalevi Jahtklubist Kaitseväe orkestri saatel ja riigilippude lehvides. Pidulikul tseremoonial heisatakse võistluse lipp ning süüdatakse sümboolne olümpiatuli selleks õhtuks kui Tokyos kustub olümpiatuli. Sündmust saab otseülekandena jälgida ka Postimees.ee ja MMi Facebooki vahendusel.

Võistlus ise algab esmaspäeval, 9. augustil pika enam kui 30 tundi vältava avamereetapiga Läänemerel, mis lõpeb järgmisel päeval. Seejärel peetakse kolmapäeval ja neljapäeval, 11.-12. augustil Tallinna lahel ja Naissaare lähistel kahel eraldi võistlusalal ca tunnipikkused lühirajavõistlused. Reedel, 13. augustil toimub ühe päeva raames kestev lühike avamerevõistlus, millele järgneb laupäeval, 14. augustil veel kaks võistlussõitu lühirajal ja pikale nädalale paneb piduliku punkti maailmameistrite kroonimine ja parimate autasustamine Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul. Pidulikku lõputseremooniat saab otseülekandena jälgida Postimees.ee ja MMi Facebooki vahendusel.

Võistlejatele on korraldatud ka rikkalik kaldaprogramm, mis lisaks Pirital regatikülas toimuvale, kus nii kehakinnitust kui erinevaid teenuseid pakuvad mitmed MMi toetajad, annab korraldajatele võimaluse näidata pea seitsmesajale välismaalt saabunud purjetajale ka meie võluvat Tallinna linna, kus neljapäeval, 12. augustil toimub selle päeva parimate autasustamine päevasponsor Rotermanni kvartalis ja purjetajaid ootab „Sailors’ Night“, kus meeleolu loob armastatud Birgit oma bändiga.

Merel toimuvat saab kahel päeval minna ka merele vaatama. Pealtvaatajate laevad viivad huvilised Piritalt võistlusalale 11. ja 14. augustil. Info piletite ja laevade väljumiste kohta avaldame regati kodulehel. Samuti saab jahtide liikumist reaalajas jälgida GPS-träkkimise abil, mida Karla Auto O.K. toel vahendab Sportrec. Videoproduktsiooni partner Telia jäädvustab sündmuse ja toob iga võistluspäeva kokkuvõtted Inspira telekanalis vaatajateni ajavahemikus 10.-14. august õhtul kell 20.

Kogu programmi on võimalik vaadata MMi kodulehel.

https://www.orcworlds2021.com/schedule

Kellel aga eriline ja spetsiifilisem huvi kiirete uudiste järele MMi kohta, võivad liituda Sportity äpiga, kus passwordi ORC2021 sisestamisel saavad nii purjetajad kui ka teised huvilised otseinfot MMi korraldusmeeskonnalt.

Ohutuse tagamiseks merel teevad MMi korraldajad kostööd mitmete organisatsioonidega. Tallinna Vabatahtlik Merepääste – Tallinn SAR rakendab oma jõud kiire reageerimise tagamiseks võimalike juhtumite puhul. Riigi Infokommunikatsiooni SA on teinud oma mereraadioside tugijaamad kasutamiseks kanalil 11. Võistluse ajal saavad kõik paadid kasutada kanalit 11 kõikidel rajapiirkondadel, olenemata sellest, kui kaugel nad MMi võistluskomiteest on. See teenus on eriti kasulik 9.-10. augustil toimuva pika avamerevõistluse ajal, kus raadioühendus on saadaval Eesti vetest kuni Soome rannikuni välja. Suur tänu Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele, lisateabe saamiseks olete oodatud võtma ühendust Jüri Grigorjeviga, juri.grigorjev@riks.ee.

Alexela ORC MM on väga suur ja tähtis võistlus ning eeslastel on põhjust omadele kaasa elada, sest Eesti purjetajad on viimasel kümnendil olnud ORC tiitlivõistlustel väga edukad. Eesti avamerepurjetamine ORC süsteemis on täna Euroopas ja ka maailmas tipus ja seda tänu siinsete meeskondade omavahelisele kõvale konkurentsile ja Kalevi Jahtklubile, kelle korraldatud kolmapäevaregatid ja muud regatid on olnud kasvava konkurentsiga treeninguks ja kasvulavaks. Alates aastast 2013 ei ole möödunud aastatki, kus Eesti purjetajad ei oleks toonud ORC Euroopa või maailmameistrivõistlustelt medaleid ning 2019. aastal tuli Eestisse nii C grupi maailmameistritiitel kui ka Euroopa Meistrivõistluste kolmikvõit. Edukaimateks meeskondadeks on siin olnud läbi aastate Ott Kikkase Sugar, Aivar Tuulbergi Katariina II, Priit Tammemägi Premium, Jaak Jõgi Forte, ning nüüd viimastel aastatel ka Olympic Tiit Vihuli juhtimisel, Sven Nuutmanni Postimees Sailing Team ja Arne Veske Matilda 4. Eesti on meie suurepäraste tulemuste põhjal olnud nii 2013.a., 2016. kui ka 2019. aastal Euroopa Meistrivõistluste raames parim purjetamisriik Euroopas. Sama tiitel antakse ORC poolt välja ka sel aastal Tallinnas. Jääme huvi ja põnevusega ootama, mis riik see olema saab.

MMi eelmänguna võistleb umbes üks kolmandik laevastikust ehk 34 meeskonda juba eile-täna toimuval soojendusregatil OneSails Cup 2021. Mõlemal päeval on kavas mitte rohkem kui 4 võistlust mis kõik purjetatakse vastu-allatuule lühirajal. https://www.orcworlds2021.com/onesailscup2021

Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi toetavad lisaks Alexelale Tallinna linn, Kultuuriministeerium, Sportland, Saku, Alter Marine, Amserv Toyota, Forus, Rotermann City, Pantaenius, Tactical Foodpack, Karla Auto O.K., Deinhard, Telia, Inspira, Postimees ja OneSails. MMi korraldajad on Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi, Tallinna Jahtklubi, Eesti Jahtklubide Liit ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus.

Alexela ORC MMi veebileht https://www.orcworlds2021.com/

Facebook https://www.facebook.com/orcestonia

Instagram https://www.instagram.com/orcworlds2021tallinn/

Pildigaleriid https://www.flickr.com/photos/kalevi-jahtklubi/collections

#alexela #orcworlds2021tallinn