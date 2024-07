Aksel Haava tegi tugeva stardi noorte purjetamise maailmameistrivõistlustel Itaalias

12.-20.juulil toimuvad Itaalias Garda järvel noorte purjetamise maailmameistrivõistlused. Oluline on mainida, et World Sailingu MM-il saab igas klassis osaleda vaid üks nais- ja üks meessportlane!

Eestist osaleb võistlusel kuus sportalst: Aksel Haava ja Lisett Aasamets IQfoilil, Maria Vettik ja Juta Koov 29eril, Katariina Haavandi ja Remy Tupits ILCA 6 paadiklassis.

Peale kahte võistluspäeva on kahtlemata silmapaistvaima soorituse seni teinud Aksel Haava, kes oma arvestuses hetkel 5. kohal. Naiste IQFoili klassis võistlev Lisett Aasamets on 26st 14. kohal. ILCA 6 poiste paadiklassis on peetud neli võistlussõitu, mille järel Remy Tupits hetkel 41. kohal 62st. Katariina Haavandi ILCA 6 tüdrukute nelja sõidu järel 44 kohal 53st.

Kahepaadil 29er võistlevad Maria Vettik ja Juta Koov on teise võistluspäeva lõpuks 21. kohal 24st, kuus võistlussõitu on nende klassile peetud.

Võistlus kestab reedeni, seega hetkel on kõik veel lahtine. Soovime Eesti sportlastele Itaaliasse palju edu ja soodsaid tuuli!

Vaata tulemusi: https://worldsailingywc.org/2024-results-centre/

Võistluse ajakava: https://worldsailingywc.org/2024-results-centre/

PILDID: https://worldsailing.photoshelter.com/galleries/C0000HHdUOxFbaxA/2024-Lake-Garda-Italy